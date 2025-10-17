Confira o que abre e fecha no Dia dos Comerciários em Salvador e Região Metropolitana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:19
O feriado do Dia dos Comerciários será na próxima segunda (20). Confira abaixo o que abre e fecha na data, que altera o horário de funcionamento de shoppings e supermercados em Salvador e na Região Metropolitana.
Conheça os principais shoppings de Salvador
Parque Shopping Bahia
Locais abertos:
11h às 21h: praça de alimentação e áreas de lazer
11h às 21h: alameda gourmet
7h às 12h: clínica de saúde
11h às 21h: espaço de depilação
11h às 21h: lavanderia
5h às 23h: academia
Lojas e quiosques fechados
Boulevard Shopping Camaçari
Locais abertos:
8h às 17h: academia
12h às 21h: praça de alimentação e lazer
A partir das 16h: Dipuã
Cinema: horário de funcionamento conforme a programação disponível no site
Lojas, SAC, lotérica, Epic Arena, Coelba e cartórios fechados
Shopping Paseo
Fechado
Shopping Center Lapa
Locais abertos:
11h às 19h: praça de alimentação
Lojas e quiosques fechados
Salvador Norte Shopping
Locais abertos:
5h30 às 22h: academia
12h às 21h: alimentação, farmácias e áreas de lazer
13h às 22h: cinema
Lojas e quiosques fechados
Salvador Shopping
Locais abertos:
5h às 23h: academia
A partir das 6h30: clínicas médicas
10h às 16h: banco
A partir das 11h30: espaço gourmet e restaurantes do G1
12h às 21h: alimentação, lazer, salões de beleza, operações de estética e farmácias
13h às 22h: cinema
Lojas e quiosques fechados
Shopping da Bahia
Locais abertos:
6h às 22h: academia (acesso exclusivo pelo Estacionamento D5)
7h às 21h: clínica médica
12h às 22h: restaurantes, bancos e áreas de lazer
Cinema: horário de funcionamento conforme a programação disponível no site
Lojas fechadas
Shopping Paralela
Locais abertos:
12h às 21h: praça de alimentação, áreas de lazer e farmácias
Lojas fechadas