Confira o que abre e fecha no Dia dos Comerciários em Salvador e Região Metropolitana

Feriado na próxima segunda-feira (10) altera horário de funcionamento de estabelecimentos

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 18:19

Comércio varejista em Salvador
Comércio varejista em Salvador Crédito: Arisson Marinho/ Arquivo CORREIO

O feriado do Dia dos Comerciários será na próxima segunda (20). Confira abaixo o que abre e fecha na data, que altera o horário de funcionamento de shoppings e supermercados em Salvador e na Região Metropolitana. 

Conheça os principais shoppings de Salvador

Salvador Shopping por Roberto Abreu/Divulgação
Shopping Barra por Divulgação
Shopping da Bahia por Foto: Pedro Accioly/Divulgação
Salvador Norte Shopping por Divulgação
Shopping Bela Vista por Divulgação
 Shopping Itaigara por Divulgação
Shopping Paralela por Divulgação
Shopping Piedade por Divulgação
 Shopping Center Lapa por Center Lapa
 Shopping Paseo por Divulgação
1 de 10
Salvador Shopping por Roberto Abreu/Divulgação

Parque Shopping Bahia

Locais abertos:

11h às 21h: praça de alimentação e áreas de lazer

11h às 21h: alameda gourmet

7h às 12h: clínica de saúde

11h às 21h: espaço de depilação

11h às 21h: lavanderia

5h às 23h: academia

Lojas e quiosques fechados

Boulevard Shopping Camaçari

Locais abertos:

8h às 17h: academia

12h às 21h: praça de alimentação e lazer

A partir das 16h: Dipuã

Cinema: horário de funcionamento conforme a programação disponível no site

Lojas, SAC, lotérica, Epic Arena, Coelba e cartórios fechados

Shopping Paseo

Fechado

Shopping Center Lapa

Locais abertos:

11h às 19h: praça de alimentação

Lojas e quiosques fechados

Salvador Norte Shopping

Locais abertos:

5h30 às 22h: academia

12h às 21h: alimentação, farmácias e áreas de lazer

13h às 22h: cinema

Lojas e quiosques fechados

Salvador Shopping

Locais abertos:

5h às 23h: academia

A partir das 6h30: clínicas médicas

10h às 16h: banco

A partir das 11h30: espaço gourmet e restaurantes do G1

12h às 21h: alimentação, lazer, salões de beleza, operações de estética e farmácias

13h às 22h: cinema

Lojas e quiosques fechados

Shopping da Bahia

Locais abertos:

6h às 22h: academia (acesso exclusivo pelo Estacionamento D5)

7h às 21h: clínica médica

12h às 22h: restaurantes, bancos e áreas de lazer

Cinema: horário de funcionamento conforme a programação disponível no site

Lojas fechadas

Shopping Paralela

Locais abertos:

12h às 21h: praça de alimentação, áreas de lazer e farmácias

Lojas fechadas

