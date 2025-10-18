Acesse sua conta
Salvador aumenta frota de ônibus nos finais de semana e feriados; confira

Operação Praia 2025 seguirá até o final do verão

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 15:34

Operação Praia 2025
Operação Praia 2025 Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade (Semob), iniciou a Operação Praia 2025, que tem como objetivo reforçar o transporte público da capital durante os fins de semana e feriados. A operação é realizada em duas fases e seguirá até o final do verão.

Na primeira etapa, que vai até o dia 2 de novembro, o reforço será feito com ônibus da frota reguladora, distribuídos de acordo com a demanda. Ao todo, 18 veículos do sistema convencional serão posicionados estrategicamente neste domingo (19) nas estações da Lapa, Acesso Norte, Pirajá, Mussurunga e no final de linha da Base Naval, à disposição das equipes de fiscalização da Semob. Esses ônibus entram em operação conforme a necessidade, de acordo com o volume de usuários e a demanda identificada ao longo do dia.

A primeira fase será encerrada uma semana antes dos finais de semana de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), nos dias 9 e 16 de novembro, permitindo a transição para a segunda fase da operação.

Ônibus de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS

A partir do dia 23 de novembro, começará a segunda fase da Operação Praia, com o reforço de frota nas linhas que apresentarem maior demanda aos sábados, domingos e feriados, com base na avaliação operacional realizada nas semanas anteriores.

Durante todo o período da operação, agentes da Semob permanecem nos terminais e estações para acompanhar o serviço, orientar usuários e operadores e monitorar o fluxo de passageiros, garantindo maior conforto e agilidade no deslocamento até as praias da cidade.

Tags:

Salvador Ônibus Praia Transporte Verão

