Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Agradecer a Deus pela segunda vida', diz motorista de ônibus que sobreviveu a acidente que matou 16 pessoas

Sandro Júnior, de 27 anos, era o motorista auxiliar do veículo

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 14:01

Acidente com ônibus que voltava para Brumado
Acidente com ônibus que voltava para Brumado Crédito: Reprodução

grave acidente que ocorreu no de Agreste de Pernambuco deixou 16 mortas na noite de sexta-feira (17), na BR-423. Aos 27 anos, Sandro Júnior, motorista auxiliar do ônibus, que tombou entre os municípios de Paranatama e Saloá, agradeceu a Deus por sobreviver.

“Eu tenho que agradecer a Deus pela segunda vida que ele me deu. [Nós] já estávamos voltando já”, relatou o sobrevivente em entrevista à TV Asa Branca, afiliada da TV Globo na região. A declaração foi feita horas depois do acidente. Ele contou que estava dormindo e acordou após o impacto.

Acidente com ônibus que seguia para Brumado deixa 16 mortos

Acidente com ônibus que seguia para Brumado deixa 15 mortos por Reprodução
Acidente com ônibus que seguia para Brumado deixa 15 mortos por Reprodução
Acidente com ônibus que seguia para Brumado deixa 15 mortos por Reprodução
Acidente com ônibus que seguia para Brumado deixa 15 mortos por Reprodução
1 de 4
Acidente com ônibus que seguia para Brumado deixa 15 mortos por Reprodução

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava mais de 30 passageiros. Os corpos foram encaminhados aos Institutos de Medicina Legal (IML) de Caruaru e Recife, onde passam por necropsia e exames de identificação.

O ônibus era de turismo e havia sido fretado por uma empresa para levar passageiros que foram de Brumado a Pernambuco para fazer compras.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Samu, do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil foram acionadas para o resgate. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 20h e enviou cinco viaturas de salvamento, resgate e comando operacional.

Segundo a TV Globo, a pista ficou interditada durante parte da noite para atendimento às vítimas e remoção do veículo.

Os feridos foram socorridos e levados para hospitais de Paranatama, Iati e Garanhuns. Até a manhã deste sábado, não havia informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Leia mais

Imagem - Influenciador baiano com mais de 1 milhão de seguidores morre em acidente de carro

Influenciador baiano com mais de 1 milhão de seguidores morre em acidente de carro

Imagem - Acidente na Av. Gal Costa deixa PMs gravemente feridos

Acidente na Av. Gal Costa deixa PMs gravemente feridos

Tags:

Bahia Acidente Prf

Mais recentes

Imagem - Ministério Público pede desfiliação partidária de 84 policiais militares no oeste da Bahia

Ministério Público pede desfiliação partidária de 84 policiais militares no oeste da Bahia
Imagem - Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino: 'Perdeu muito sangue'

Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino: 'Perdeu muito sangue'
Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 16 mortos e 16 feridos

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 16 mortos e 16 feridos

MAIS LIDAS

Imagem - Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção
01

Pai vai descalço e de bermuda ao casamento da filha; história por trás da situação gera comoção

Imagem - Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos
02

Anjo da guarda deste sábado (18 de outubro): coincidências inesperadas e sinais vindos do alto chegam para 5 signos

Imagem - Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)
03

Sorte em alta: as cores e números que iluminam o caminho dos 12 signos neste sábado (18 de outubro)

Imagem - Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 16 mortos e 16 feridos
04

Ônibus de turismo que voltava à Bahia após viagem de compras em Pernambuco tomba na BR-423 e deixa 16 mortos e 16 feridos