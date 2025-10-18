TRAGÉDIA

'Agradecer a Deus pela segunda vida', diz motorista de ônibus que sobreviveu a acidente que matou 16 pessoas

Sandro Júnior, de 27 anos, era o motorista auxiliar do veículo

Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 14:01

Acidente com ônibus que voltava para Brumado Crédito: Reprodução

O grave acidente que ocorreu no de Agreste de Pernambuco deixou 16 mortas na noite de sexta-feira (17), na BR-423. Aos 27 anos, Sandro Júnior, motorista auxiliar do ônibus, que tombou entre os municípios de Paranatama e Saloá, agradeceu a Deus por sobreviver.

“Eu tenho que agradecer a Deus pela segunda vida que ele me deu. [Nós] já estávamos voltando já”, relatou o sobrevivente em entrevista à TV Asa Branca, afiliada da TV Globo na região. A declaração foi feita horas depois do acidente. Ele contou que estava dormindo e acordou após o impacto.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava mais de 30 passageiros. Os corpos foram encaminhados aos Institutos de Medicina Legal (IML) de Caruaru e Recife, onde passam por necropsia e exames de identificação.

O ônibus era de turismo e havia sido fretado por uma empresa para levar passageiros que foram de Brumado a Pernambuco para fazer compras.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Samu, do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil foram acionadas para o resgate. O Corpo de Bombeiros informou que recebeu o chamado por volta das 20h e enviou cinco viaturas de salvamento, resgate e comando operacional.

Segundo a TV Globo, a pista ficou interditada durante parte da noite para atendimento às vítimas e remoção do veículo.