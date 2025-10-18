CRIME

Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada no interior da Bahia

Vítima informou que foi ameaçada pelo padrasto o para que não contasse aos familiares sobre o caso

Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 16:23

Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um homem foi preso suspeito de estuprar e engravidar a enteada em Sento Sé, no Vale São-Franciscano da Bahia, na última sexta-feira (17). Mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia Territorial (DT/Sento Sé).

Um inquérito foi instaurado para apurar o caso. O homem, que não teve a identidade revelada, cometia o crime quando a ficava sozinho com a vítima.

