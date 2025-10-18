Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada no interior da Bahia

Vítima informou que foi ameaçada pelo padrasto o para que não contasse aos familiares sobre o caso

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 16:23

Mais de uma tonelada de cabos de alumínio é recuperada pela SSP em Salvador
Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um homem foi preso suspeito de estuprar e engravidar a enteada em Sento Sé, no Vale São-Franciscano da Bahia, na última sexta-feira (17). Mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia Territorial (DT/Sento Sé).

Um inquérito foi instaurado para apurar o caso. O homem, que não teve a identidade revelada, cometia o crime quando a ficava sozinho com a vítima.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos por Divulgação/PM
Plantações foram localizadas pela 45ª CIPM por Divulgação/45ª CIPM
Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
1 de 22
Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

Além do abuso, a vítima informou também que foi ameaçada pelo padrasto para que não contasse aos familiares sobre o fato. O homem foi submetido aos exames de praxe, ficando à disposição do Poder Judiciário.

Leia mais

Imagem - Sem previsão de alta: corredor atropelado por carro em alta velocidade no CAB fraturou a costela

Sem previsão de alta: corredor atropelado por carro em alta velocidade no CAB fraturou a costela

Imagem - Ministério Público pede desfiliação partidária de 84 policiais militares no oeste da Bahia

Ministério Público pede desfiliação partidária de 84 policiais militares no oeste da Bahia

Imagem - 'Agradecer a Deus pela segunda vida', diz motorista de ônibus que sobreviveu a acidente que matou 16 pessoas

'Agradecer a Deus pela segunda vida', diz motorista de ônibus que sobreviveu a acidente que matou 16 pessoas

Tags:

Bahia Crime Polícia

Mais recentes

Imagem - Dois homens são assassinados a tiros na mesma noite em Feira de Santana

Dois homens são assassinados a tiros na mesma noite em Feira de Santana
Imagem - Ponto da Moda forma profissionais em Salvador para atuar no setor de confecções

Ponto da Moda forma profissionais em Salvador para atuar no setor de confecções
Imagem - Suspeito de matar jovem encontrada em matagal no interior da Bahia é preso em São Paulo

Suspeito de matar jovem encontrada em matagal no interior da Bahia é preso em São Paulo

MAIS LIDAS

Imagem - Após polêmica, terreno vendido por Igreja na Bahia será desapropriado
01

Após polêmica, terreno vendido por Igreja na Bahia será desapropriado

Imagem - Final de outubro trará sorte e energia para 4 signos em especial; veja
02

Final de outubro trará sorte e energia para 4 signos em especial; veja

Imagem - Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino: 'Perdeu muito sangue'
03

Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino: 'Perdeu muito sangue'

Imagem - Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários
04

Multinacional com fábrica na Bahia vai demitir 16 mil funcionários