Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar enteada no interior da Bahia

Millena Marques
Publicado em 18 de outubro de 2025 às 16:23
Um homem foi preso suspeito de estuprar e engravidar a enteada em Sento Sé, no Vale São-Franciscano da Bahia, na última sexta-feira (17). Mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia Territorial (DT/Sento Sé).
Um inquérito foi instaurado para apurar o caso. O homem, que não teve a identidade revelada, cometia o crime quando a ficava sozinho com a vítima.
PM foi acionada para o caso
Além do abuso, a vítima informou também que foi ameaçada pelo padrasto para que não contasse aos familiares sobre o fato. O homem foi submetido aos exames de praxe, ficando à disposição do Poder Judiciário.