Ponto da Moda forma profissionais em Salvador para atuar no setor de confecções

Ao todo, 29 profissionais foram capacitados para operar as diferentes máquinas de costura utilizadas no mercado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 17:28

Projeto Ponto da Moda
Projeto Ponto da Moda Crédito: Divulgação

Vinte e nove profissionais foram capacitados operar as diferentes máquinas de costura utilizadas no mercado de trabalho durante o Projeto Ponto da Moda, em cerimônia realizada no Condomínio Bahia Textil, no bairro do Uruguai, em Salvador.

A conclusão do projeto foi marcada por uma exposição que contou com 40 looks produzidos pelos alunos, todos moradores da Cidade Baixa, com o uso de tecidos tradicionais, peças que seriam descartadas e materiais recicláveis como sacolas de mercado, plástico bolha e jornal.

Ao longo do curso, os participantes desenvolvem competências nas áreas de Costura Industrial, Desenho Técnico, Empreendedorismo e Sustentabilidade. O projeto é realizado pela Lavoro Brasil, com patrocínio da Braskem, e apoio do Condomínio Bahia Têxtil, do Arranjo Produtivo Local de Confecções da Bahia (APL Confec-BA), do Sindicato da Indústria de Vestuário do Estado da Bahia (Sindvest), Ministério da Cultura e Instituto São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC).

Projeto Ponto da Moda

Projeto Ponto da Moda por Divulgação
Projeto Ponto da Moda por Divulgação
Projeto Ponto da Moda por Divulgação
1 de 3
Projeto Ponto da Moda por Divulgação

Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, destaca o caráter polivalente do projeto. “O Ponto da Moda concede todas as ferramentas para que os participantes sejam inseridos no mercado de trabalho, mas também os capacita para empreender e gerar renda de forma sustentável. O projeto é um excelente exemplo do compromisso da Braskem com o desenvolvimento das comunidades”, pontua.

Hari Hartmann, presidente do Sindicato de Vestuário do Estado da Bahia (Sindvest) e do APL Confecções Bahia, destacou a importância do Ponto da Moda para o mercado de confecções. Segundo ele, 90% da mão de obra do Condomínio Têxtil é feminina, composta por mães chefes de família que fazem parte de um total de mais de 800 pessoas contratadas diretamente pelas 28 empresas que compõem o Arranjo Produtivo Local (APL).

“Consideramos fundamental o treinamento da mão de obra focado na população da Cidade Baixa, através do programa Ponto da Moda. A proximidade do local de trabalho também permite que, quando efetivados, os trabalhadores desfrutem de maior flexibilidade, como poder almoçar em casa ou estar mais próximos de suas famílias, o que é particularmente relevante para aqueles que possuem filhos pequenos”, salientou.

Com 240 horas/aula distribuídas entre cinco módulos, o Ponto da Moda já formou 190 profissionais para o setor de confecções, com uma taxa de empregabilidade de 47% entre os egressos, muitos dos quais passaram a atuar em uma das fábricas instaladas no Condomínio Bahia Têxtil, fomentando a vocação econômica da região.

Maria Gonçalves, uma das formandas do projeto, contou que nunca tinha costurado, mas que encontrou no Ponto da Moda uma forma de ingressar no mercado de trabalho. “Foi uma oportunidade de me descobrir e me desenvolver na costura. No momento, já estou em uma empresa que trabalha com couro e, no futuro, penso em fazer algo para mim, talvez montar minha própria marca”, afirma.

Durante a cerimônia de formatura, o projeto doou 300 conjuntos de camisas e shorts, produzidos durante o curso, para a Associação João de Deus e a Associação de Moradores de Santa Luzia, que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social no bairro do Uruguai. Criadas durante as aulas do curso, as peças beneficiarão crianças de 10 a 12 anos das instituições.

