Corredor é atropelado por carro em alta velocidade no CAB durante treino: 'Perdeu muito sangue'

Vítima foi identificada como Edmilson Ferreira da Silva e está internada no Hospital Geral do Estado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11:18

Corredor é atropelado
Corredor é atropelado Crédito: Reprodução

O cientista político João Vitor Vilas Boas relatou nas redes sociais que um amigo foi atropelado na manhã deste sábado (18), enquanto os dois se preparavam para correr no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. A vítima foi identificada como Edmilson Ferreira da Silva e está internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

Carro ficou destruído após atropelar atleta no CAB e se chocar contra ônibus

Carro ficou destruído por Reprodução
Carro bateu em ônibus por Reprodução
Motorista estava em alta velocidade, segundo amigo por Reprodução
Carro ficou destruído após atropelar atleta no CAB e se chocar contra ônibus por Reprodução
Edmilson foi atingido por carro por Reprodução
1 de 5
Carro ficou destruído por Reprodução

Em vídeo publicado nos stories, João Vitor contou que o motorista dirigia em alta velocidade quando atingiu o amigo. "Ainda em estado de choque com tudo que aconteceu, absorvendo as informações. Marquei para correr com um amigo hoje aqui no CAB 5h30, como de costume. A gente já estava próximo de finalizar nosso treino, quando um motorista imprudente e responsável, inconsequente, em alta velocidade, numa via de 60 km com radar, com semáforo, acabou atropelando ele, arremessando ele", iniciou.

"O carro colidiu ainda contra um ônibus no fundo do ônibus, deu perda total no carro. Totalmente irresponsável, poderia ter sido eu, ele passou a mais ou menos 2 a 3 cm de mim, de raspão e Ferreira estava atrás a uns 5 m. Perdeu muito sangue, uma situação triste", continuou.

Segundo João, Edmilson foi socorrido consciente e conseguiu mexer as pernas, apesar da grande perda de sangue.

Até o momento, não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima nem informações sobre o motorista envolvido no acidente ou uma possível prisão. O caso será investigado pela Polícia Civil.

