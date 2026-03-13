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Curso de pré-vestibular gratuito em Salvador tem inscrições abertas para 160 vagas; saiba como participar

Iniciativa do Instituto Quilombo Gbesa é voltada para estudantes negros, de escolas públicas e bolsistas

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de março de 2026 às 20:22

Pré-vestibular gratuito do Instituto Quilombo Gbesa
Pré-vestibular gratuito do Instituto Quilombo Gbesa Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o pré-vestibular gratuito do Instituto Quilombo Gbesa. O projeto é voltado para estudantes negros, egressosde escolas públicas, que podem ser bolsistas da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP).

Ao todo, são 160 vagas disponíveis, sendo 100 para aulas virtuais e 60 para aulas presenciais. As inscrições devem ser realizadas até o dia 20 de março, através de formulário online, disponível neste link.

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de março, por meio do e-mail cadastrado no formulário.

As aulas acontecerão em formato presencial, no Colégio Estadual Raymundo de Almeida Gouveia, no bairro Castelo Branco, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h. Na modalidade virtual, as aulas serão transmitidas pela plataforma Google Meet, nos mesmo dias e horários.

De acordo com o instituto, o pré-vestibular tem o compromisso com a democratização do acesso ao Ensino Superior para as pessoas negras. "Mais do que preparar para provas, a iniciativa busca fortalecer trajetórias, ampliar horizontes e afirmar que a universidade também é um espaço de direito e pertencimento para estudantes negros e negras", informou a entidade.

Além das aulas regulares, o Instituto Quilombo Gbesa oferece simulados, aulões de revisão, vivências artístico-culturais e oficinas formativas sobre pertencimento e identidade, assim como acompanhamento psicossocial. Após o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e demais vestibulares, o instituto também oferece suporte para inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e no Programa Universidade para Todos (Prouni).

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Salvador Vestibular Curso Gratuito

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