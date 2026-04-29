DE SALVADOR PARA O MUNDO

Orquestra Neojiba inicia turnê histórica na China

Com repertório dedicado às Américas, cerca de 100 jovens músicos iniciam série de concertos em quatro cidades chinesas

Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:53

Orquestra Neojiba na China Crédito: Divulgação

No marco do Ano da Cultura Brasil-China, a música baiana cruza oceanos para um momento histórico. Nesta quarta-feira (29), a Orquestra Neojiba inicia sua turnê em solo chinês com uma apresentação de gala no prestigiado Beijing Forbidden City Concert Hall, em Pequim. O projeto representa a maior turnê já realizada por uma orquestra brasileira no país asiático. Composta por cerca de 100 jovens talentos, a turnê não é apenas uma série de concertos, mas um movimento de diplomacia cultural.



A bordo desta jornada inédita, o corpo musical da Neojiba desembarca em solo chinês com uma formação robusta, de 23 violinos, 9 violas, 10 violoncelos, 9 contrabaixos, 4 oboés, 5 clarinetas, 7 percussionistas, entre outros. Para a direção do orquestra, o diferencial desta turnê vai além dos palcos: ao vivenciarem essa imersão cultural única, os jovens músicos baianos expandem sua consciência global e consolidam um intercâmbio educacional e artístico que promete gerar frutos duradouros e fortalecer os laços de amizade entre a Bahia e a China.

Concertos em quatro cidades chinesas Após a grande estreia em Pequim, no Beijing Forbidden City Concert Hall (29/04), a turnê seguirá um roteiro por cidades estratégicas, com apresentações marcadas no Xiʼan City Concert Hall (01/05) e no Tianjin Theatre (03/05). O encerramento desta jornada histórica acontecerá no dia 05 de maio, no Shenzhen Concert Hall, em Shenzhen, cidade que é o coração tecnológico da China, selando o ciclo de concertos em um local que simboliza a parceria entre a inovação e a arte.

Sob a regência do maestro Ricardo Castro, a orquestra Neojiba levará ao público chinês o conceito "Música das Américas". O repertório celebra a diversidade do continente, com destaque para o brasileiro Heitor Villa-Lobos, além de referências aos compositores George Gershwin e Arturo Márquez. Outro destaque é Jamberê Cerqueira, compositor e coordenador pedagógico do programa, com peça escrita para berimbau e orquestra.