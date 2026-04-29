Orquestra Neojiba inicia turnê histórica na China

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Publicado em 29 de abril de 2026 às 23:53
No marco do Ano da Cultura Brasil-China, a música baiana cruza oceanos para um momento histórico. Nesta quarta-feira (29), a Orquestra Neojiba inicia sua turnê em solo chinês com uma apresentação de gala no prestigiado Beijing Forbidden City Concert Hall, em Pequim. O projeto representa a maior turnê já realizada por uma orquestra brasileira no país asiático. Composta por cerca de 100 jovens talentos, a turnê não é apenas uma série de concertos, mas um movimento de diplomacia cultural.
A bordo desta jornada inédita, o corpo musical da Neojiba desembarca em solo chinês com uma formação robusta, de 23 violinos, 9 violas, 10 violoncelos, 9 contrabaixos, 4 oboés, 5 clarinetas, 7 percussionistas, entre outros. Para a direção do orquestra, o diferencial desta turnê vai além dos palcos: ao vivenciarem essa imersão cultural única, os jovens músicos baianos expandem sua consciência global e consolidam um intercâmbio educacional e artístico que promete gerar frutos duradouros e fortalecer os laços de amizade entre a Bahia e a China.
Concertos em quatro cidades chinesas Após a grande estreia em Pequim, no Beijing Forbidden City Concert Hall (29/04), a turnê seguirá um roteiro por cidades estratégicas, com apresentações marcadas no Xiʼan City Concert Hall (01/05) e no Tianjin Theatre (03/05). O encerramento desta jornada histórica acontecerá no dia 05 de maio, no Shenzhen Concert Hall, em Shenzhen, cidade que é o coração tecnológico da China, selando o ciclo de concertos em um local que simboliza a parceria entre a inovação e a arte.
Sob a regência do maestro Ricardo Castro, a orquestra Neojiba levará ao público chinês o conceito "Música das Américas". O repertório celebra a diversidade do continente, com destaque para o brasileiro Heitor Villa-Lobos, além de referências aos compositores George Gershwin e Arturo Márquez. Outro destaque é Jamberê Cerqueira, compositor e coordenador pedagógico do programa, com peça escrita para berimbau e orquestra.
A turnê é fruto de uma parceria entre a Orquestra Neojiba e a BYD.