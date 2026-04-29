LUTO

Morre ‘vovó Barbie’ aos 109 anos; idosa viralizou após aniversário com tema da boneca

Dona Joana deixa cinco filhos, nove netos, 19 bisnetos e três tataranetos

Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2026 às 22:44

Vovó Barbie em aniversário temático no ano de 2023 Crédito: Reprodução

Morreu nesta quarta-feira (29) Maria Joana Ricardina, aos 109 anos, na cidade de Itiruçu, no sudoeste da Bahia. Ela ficou conhecida nas redes sociais em 2023 após uma comemoração de aniversário inusitada.

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura do município lamentou a morte de Dona Dinha. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando força e conforto a todos. Que sua memória permaneça viva em nossos corações”, diz o comunicado.

O aniversário de 110 anos de Dona Dinha seria comemorado em oito dias, no próximo 7 de maio. Na celebração de 2023, quando completou 107 anos, Ricardina escolheu a Barbie como tema da festa. Na época, a bisneta dela, Maria Luiza Nardes, contou que a centenária esperava o ano inteiro para comemorar o aniversário, pois amava celebrar a vida.

Vovó Barbie 1 de 6

“Quando chega o mês de maio, ela fica torcendo para que o dia chegue logo. Ela não sabe a data exata [do próprio aniversário], mas entende a chegada do mês e se anima”, disse.

No evento, amigos e familiares participaram de mais um ano de vida de Joana Ricardina, que sempre comemorava os aniversários em tons de rosa, cor pela qual a idosa era apaixonada.