Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre ‘vovó Barbie’ aos 109 anos; idosa viralizou após aniversário com tema da boneca

Dona Joana deixa cinco filhos, nove netos, 19 bisnetos e três tataranetos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 29 de abril de 2026 às 22:44

Vovó Barbie em aniversário temático no ano de 2023
Vovó Barbie em aniversário temático no ano de 2023 Crédito: Reprodução

Morreu nesta quarta-feira (29) Maria Joana Ricardina, aos 109 anos, na cidade de Itiruçu, no sudoeste da Bahia. Ela ficou conhecida nas redes sociais em 2023 após uma comemoração de aniversário inusitada.

Em nota divulgada nas redes sociais, a prefeitura do município lamentou a morte de Dona Dinha. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos, desejando força e conforto a todos. Que sua memória permaneça viva em nossos corações”, diz o comunicado.

O aniversário de 110 anos de Dona Dinha seria comemorado em oito dias, no próximo 7 de maio. Na celebração de 2023, quando completou 107 anos, Ricardina escolheu a Barbie como tema da festa. Na época, a bisneta dela, Maria Luiza Nardes, contou que a centenária esperava o ano inteiro para comemorar o aniversário, pois amava celebrar a vida.

Vovó Barbie

Vovó Barbie por Reprodução
Vovó Barbie por Reprodução
Vovó Barbie por Reprodução
Vovó Barbie por Reprodução
Vovó Barbie por Reprodução
Vovó Barbie em aniversário temático no ano de 2023 por Reprodução
1 de 6
Vovó Barbie por Reprodução

“Quando chega o mês de maio, ela fica torcendo para que o dia chegue logo. Ela não sabe a data exata [do próprio aniversário], mas entende a chegada do mês e se anima”, disse.

No evento, amigos e familiares participaram de mais um ano de vida de Joana Ricardina, que sempre comemorava os aniversários em tons de rosa, cor pela qual a idosa era apaixonada.

Naquele ano, a família decidiu incluir mais uma paixão na comemoração: as bonecas. O tema da Barbie agradou Joana, que teve até uma caixa da boneca com seu nome.

Mais recentes

Imagem - Salva-vidas denuncia precaridade na orla de Camaçari após mortes: 'materiais esfarelando'

Salva-vidas denuncia precaridade na orla de Camaçari após mortes: 'materiais esfarelando'
Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
Imagem - Supermercado baiano entra no ranking dos maiores do Brasil; veja qual rede

Supermercado baiano entra no ranking dos maiores do Brasil; veja qual rede