TRANSPORTE AFETADO

Rodoviários atrasam saída de ônibus e circulação deve começar às 8h em Salvador

Categoria realiza assembleias em duas garagens

Esther Morais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06:18

Atraso faz parte de campanha salarial Crédito: Betto Jr./ Secom PMS

Os ônibus de Salvador tiveram a saída atrasada na manhã desta quinta-feira (30), em dois pontos da cidade, por causa de assembleias realizadas por rodoviários. A previsão é que, nos locais, os coletivos comecem a circular por volta das 8h.

As assembleias ocorrem em duas garagens. Uma em Praia Grande, que atende o Subúrbio, e outra em Pirajá, responsável por linhas que atendem Cajazeiras e outras áreas da capital.

Novos ônibus 100% elétricos vão rodar em Salvador 1 de 3

Os encontros começaram por volta das 6h e fazem parte da campanha salarial da categoria. Segundo o sindicato, já foram realizadas quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas reivindicações.

Em nota, o Sindicato dos Rodoviários afirmou que o movimento ocorre diante da falta de acordo. “A categoria está em campanha salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem qualquer avanço nas pautas de reivindicação”, informou.