Rodoviários atrasam saída de ônibus e circulação deve começar às 8h em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 30 de abril de 2026 às 06:18
Os ônibus de Salvador tiveram a saída atrasada na manhã desta quinta-feira (30), em dois pontos da cidade, por causa de assembleias realizadas por rodoviários. A previsão é que, nos locais, os coletivos comecem a circular por volta das 8h.
As assembleias ocorrem em duas garagens. Uma em Praia Grande, que atende o Subúrbio, e outra em Pirajá, responsável por linhas que atendem Cajazeiras e outras áreas da capital.
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Os encontros começaram por volta das 6h e fazem parte da campanha salarial da categoria. Segundo o sindicato, já foram realizadas quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas reivindicações.
Em nota, o Sindicato dos Rodoviários afirmou que o movimento ocorre diante da falta de acordo. “A categoria está em campanha salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem qualquer avanço nas pautas de reivindicação”, informou.
Entre os principais pontos estão o reajuste salarial e do ticket acima da inflação, além da redução da jornada para seis horas diárias. A entidade também citou preocupação com a saúde dos trabalhadores. “Os rodoviários reivindicam a implementação da jornada de 6 horas, o fim das jornadas excessivas e a correção imediata das cargas horárias”, diz outro trecho.