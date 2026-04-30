TRABALHO

Ação oferece mais de 3,5 mil vagas de emprego em Salvador e interior da Bahia

Evento acontece nesta quinta (30) com serviços gratuitos e oportunidades em diversas áreas

Esther Morais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:13

Ação oferece mais de 3,5 mil vagas de emprego em Salvador e interior da Bahia Crédito: Shutterstock

A segunda edição do Dia T – Encontro dos Trabalhadores será realizada nesta quinta-feira (30) com a oferta de mais de 3,5 mil vagas de emprego em Salvador e em municípios do interior do estado.

A ação é promovida pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e acontece a partir das 7h, na unidade do SineBahia Casa do Trabalhador, no Terminal Rodoviário de Pituaçu, na Avenida Paralela.

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Na capital, são disponibilizadas 1.258 vagas, incluindo 400 oportunidades para a BYD. Entre os cargos estão operador de produção, operador de empilhadeira, condutor interno, inspetor de qualidade e operador logístico.

A iniciativa também ocorre simultaneamente em cidades como Feira de Santana, Lauro de Freitas, Camaçari, Ilhéus, Juazeiro, Vitória da Conquista e Porto Seguro.

Durante o evento, os trabalhadores terão acesso a serviços gratuitos como cadastro e atualização no SineBahia, encaminhamento para vagas, orientação para elaboração de currículo e preparação para entrevistas, além de inscrição em cursos de qualificação profissional.