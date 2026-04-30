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Confira a previsão do tempo para o feriadão do Dia do Trabalhador em Salvador

Clima terá sol, calor e pancadas de chuva

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 08:23

Porto da Barra
Porto da Barra Crédito: Ricardo Freire / Viaje na Viagem

Quem pretende aproveitar o feriadão em Salvador deve se preparar para variação no tempo entre sol e chuva, segundo dados da Climatempo.

Na sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, o dia será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva, principalmente à noite. As temperaturas variam entre 23°C e 32°C, com alta umidade e cerca de 91% de chance de chuva.

Balneabilidade das praias divulgada pelo Inema em 17/4/2026

Balneabilidade das praias divulgada pelo Inema em 17/4/2026 por Reprodução
Balneabilidade das praias divulgada pelo Inema em 17/4/2026 por Reprodução
Balneabilidade das praias divulgada pelo Inema em 17/4/2026 por Reprodução
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Balneabilidade das praias divulgada pelo Inema em 17/4/2026 por Reprodução

No sábado (2), o cenário se repete, com sol entre nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia, além de possibilidade de trovoadas. À noite, o tempo tende a firmar. Os termômetros devem marcar entre 24°C e 30°C, com até 95% de chance de chuva.

Já no domingo (3), o tempo fica mais estável. A previsão é de sol com algumas nuvens e sem chuva, com temperaturas entre 26°C e 29°C.

A orientação é que quem for sair de casa, principalmente na sexta e no sábado, leve guarda-chuva e fique atento às mudanças rápidas no tempo.

Tags:

Feriado

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