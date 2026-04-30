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Alpinista que caiu de montanha na Bahia morreu na frente da namorada: 'Vi ele caindo pelo meu lado'

Vítima caiu enquanto escalava com a namorada no Morro da Ponta Aguda

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:28

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira Crédito: Reproduçaõ

O alpinista Igor Andreoni Barbabella de Oliveira, 40 anos, que despencou do Morro da Ponta Aguda, em Itatim, no interior da Bahia, morreu na frente da namorada. O caso aconteceu na terça-feira (28), quando os dois escalavam juntos e o montanhista acabou caindo de uma altura de 80 metros.

Segundo informações divulgadas pela Associação de Escaladores de Itatim, o casal fazia a subida pela via "Lisbela e o Prisioneiro" no momento em que Igor sofreu a queda. Em nota, a entidade informou que a companheira dele está sendo assistida e recebe apoio diante da situação.

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
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Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução/Redes sociais
Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução
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Igor Andreoni Barbabella de Oliveira por Reprodução

"Não sei se ele tava vendo a parada, se errou o caminho, se agarrou, quebrou, ou se foi queda mesmo... ouvi ele gritando "pega, pega" e depois vi ele caindo pelo meu lado sem eu nem sentir o tranco da queda no grigri. A corda arrebentou", escreveu a associação, em relato que foi descrito pela namorada.

A corda arrebentou.

O resgate foi realizado por equipes do 16° Batalhão de Bombeiros Militar (16° BBM), sediado em Santo Antônio de Jesus, após acionamento da Central de Comunicações (Cicom). De acordo com os bombeiros, o corpo estava em uma região de difícil acesso, marcada por vegetação fechada e grande concentração de rochas.

Para chegar ao local onde a vítima estava, as equipes precisaram abrir passagem em meio ao terreno acidentado. Após a retirada do corpo, ele foi deixado sob responsabilidade da Polícia Militar, que permaneceu na área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelos procedimentos legais e identificação.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também deram suporte à ocorrência. A operação envolveu diferentes órgãos e evidenciou a complexidade do resgate em áreas de escalada e difícil acesso.

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Tags:

Tragédia Alpinista Montanha Igor Andreoni Barbabella de Oliveira

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