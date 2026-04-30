TRAGÉDIA

Alpinista que caiu de montanha na Bahia morreu na frente da namorada: 'Vi ele caindo pelo meu lado'

Vítima caiu enquanto escalava com a namorada no Morro da Ponta Aguda

Wendel de Novais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:28

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira Crédito: Reproduçaõ

O alpinista Igor Andreoni Barbabella de Oliveira, 40 anos, que despencou do Morro da Ponta Aguda, em Itatim, no interior da Bahia, morreu na frente da namorada. O caso aconteceu na terça-feira (28), quando os dois escalavam juntos e o montanhista acabou caindo de uma altura de 80 metros.

Segundo informações divulgadas pela Associação de Escaladores de Itatim, o casal fazia a subida pela via "Lisbela e o Prisioneiro" no momento em que Igor sofreu a queda. Em nota, a entidade informou que a companheira dele está sendo assistida e recebe apoio diante da situação.

Igor Andreoni Barbabella de Oliveira 1 de 17

"Não sei se ele tava vendo a parada, se errou o caminho, se agarrou, quebrou, ou se foi queda mesmo... ouvi ele gritando "pega, pega" e depois vi ele caindo pelo meu lado sem eu nem sentir o tranco da queda no grigri. A corda arrebentou", escreveu a associação, em relato que foi descrito pela namorada.

A corda arrebentou.

O resgate foi realizado por equipes do 16° Batalhão de Bombeiros Militar (16° BBM), sediado em Santo Antônio de Jesus, após acionamento da Central de Comunicações (Cicom). De acordo com os bombeiros, o corpo estava em uma região de difícil acesso, marcada por vegetação fechada e grande concentração de rochas.

Para chegar ao local onde a vítima estava, as equipes precisaram abrir passagem em meio ao terreno acidentado. Após a retirada do corpo, ele foi deixado sob responsabilidade da Polícia Militar, que permaneceu na área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pelos procedimentos legais e identificação.