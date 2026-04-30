TRANSPORTE

Ônibus voltam a circular após atraso em garagens de Salvador

Saída foi suspensa em dois pontos na manhã desta quinta (30)

Esther Morais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 08:15

Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

Após mais de três horas de atraso, os ônibus voltaram a circular em Salvador na manhã desta quinta-feira (30). A saída dos coletivos havia sido suspensa em duas garagens da capital para a realização de assembleias da categoria. O serviço foi retomado por volta das 8h.

Os encontros ocorreram nas garagens de Praia Grande, que atende o Subúrbio Ferroviário, e em Pirajá, responsável por linhas que atendem Cajazeiras e outras regiões da cidade.

Criação de linhas de ônibus exclusivas para mulheres 1 de 7

As assembleias começaram por volta das 6h e fazem parte da campanha salarial dos rodoviários. Segundo o sindicato, já foram realizadas quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas reivindicações.

Em nota, a entidade afirmou que o movimento ocorreu diante da falta de acordo. “A categoria está em campanha salarial e já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem qualquer avanço nas pautas de reivindicação”, informou.

Durante o período de paralisação, o atraso impactou diversas regiões da cidade. No Subúrbio, bairros como Vista Alegre, Base Naval de Aratu, Paripe e Mirantes de Periperi foram afetados. Já em outras áreas, houve reflexos em linhas que atendem Cajazeiras, Pau da Lima, Castelo Branco, Mata Escura, Jardim das Margaridas, Sete de Abril, Jardim Nova Esperança e a região da Estação Mussurunga.