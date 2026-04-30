TRANSPORTE

Veja os bairros afetados pelo atraso de ônibus em Salvador nesta quinta (30)

Paralisação ocorre em duas garagens

Esther Morais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:23

Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

O atraso na saída dos ônibus em Salvador na manhã desta quinta-feira (30) impacta diversas regiões da cidade por causa de assembleias realizadas por rodoviários em duas garagens. A previsão é que, nesses locais, os coletivos comecem a circular por volta das 8h.

As assembleias ocorrem em duas garagens: uma em Praia Grande, que atende o Subúrbio Ferroviário, e outra também em Pirajá, responsável por linhas que atendem Cajazeiras e outras áreas da capital.

Na prática, o atraso atinge bairros do Subúrbio como Vista Alegre, Base Naval de Aratu, Paripe e Mirantes de Periperi, atendidos pela garagem de Plataforma. Já a paralisação na garagem da OT Trans impacta linhas que saem de Cajazeiras, Pau da Lima, Castelo Branco, Mata Escura, Jardim das Margaridas, Sete de Abril, Jardim Nova Esperança e da região da Estação Mussurunga.

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As assembleias começaram por volta das 6h e ainda estavam em andamento no início da manhã. O movimento faz parte da campanha salarial da categoria, que já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação.