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Veja os bairros afetados pelo atraso de ônibus em Salvador nesta quinta (30)

Paralisação ocorre em duas garagens

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 30 de abril de 2026 às 07:23

Ônibus em Salvador
Ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

O atraso na saída dos ônibus em Salvador na manhã desta quinta-feira (30) impacta diversas regiões da cidade por causa de assembleias realizadas por rodoviários em duas garagens. A previsão é que, nesses locais, os coletivos comecem a circular por volta das 8h.

As assembleias ocorrem em duas garagens: uma em Praia Grande, que atende o Subúrbio Ferroviário, e outra também em Pirajá, responsável por linhas que atendem Cajazeiras e outras áreas da capital.

Na prática, o atraso atinge bairros do Subúrbio como Vista Alegre, Base Naval de Aratu, Paripe e Mirantes de Periperi, atendidos pela garagem de Plataforma. Já a paralisação na garagem da OT Trans impacta linhas que saem de Cajazeiras, Pau da Lima, Castelo Branco, Mata Escura, Jardim das Margaridas, Sete de Abril, Jardim Nova Esperança e da região da Estação Mussurunga.

Criação de linhas de ônibus exclusivas para mulheres

Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
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Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
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Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução

As assembleias começaram por volta das 6h e ainda estavam em andamento no início da manhã. O movimento faz parte da campanha salarial da categoria, que já realizou quatro rodadas de negociação com o setor patronal, sem avanço nas pautas de reivindicação.

Entre os principais pontos estão o reajuste salarial e do ticket acima da inflação, além da redução da jornada de trabalho e melhores condições para os rodoviários.

Tags:

Ônibus

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