BAHIA

'Conhecia uma das agredidas': deputada citou caso de violência doméstica antes de polêmica entre Edson Gomes e Daniela Mercury

Comentário foi feito meses antes e voltou a repercutir após evento em Salvador

Wendel de Novais

Publicado em 29 de abril de 2026 às 12:02

Comentário aconteceu antes de polêmica entre artistas Crédito: Reprodução

Antes de Daniela Mercury pedir que Edson Gomes fosse “carinhoso com a esposa” e afirmar que não aceita violência contra mulheres, a deputada estadual Olívia Santana já havia comentado, nas redes sociais, sobre episódios de violência doméstica que envolveriam o cantor. Na publicação, feita em fevereiro, Olívia chamou o artista de 'reacionário' e respondeu a um comentário que acusava o artista de agressão contra mulheres, afirmando conhecer uma das supostas vítimas.

“Isso mesmo, fora isso ele bate em mulheres. Nunca enganou mesmo”, escreveu uma seguidora. Em resposta, a deputada afirmou: “Conheci uma das agredidas. Absurdo”. A declaração repercutiu na época, mas voltou a ganhar força após o clima ficar tenso durante a entrega do Troféu Armandinho & Irmãos Macêdo, realizada no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, na noite de terça-feira (28). A fala de Daniela foi interpretada como uma indireta e provocou reação imediata do cantor.

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Polêmica

"Edson, eu peço para você ser carinhoso com sua esposa, viu, bicho? Porque a gente não aceita nenhuma violência contra nenhuma mulher. Então, eu te amo, mas quero também pedir que todos os artistas brasileiros se juntem a nós nessa luta contra todo tipo de violência contra as mulheres. E, se as mulheres pretas são as que sofrem mais, que a gente cuide delas, que a gente respeite essas mulheres", iniciou Daniela.

Visivelmente irritado, Edson subiu ao palco e rebateu a fala da colega. "Em primeiro lugar, eu só quero saber, perguntar a Daniela de onde foi que ela tirou isso e tentou me envergonhar aqui no meio de todo mundo. Eu quero que ela prove quem é que eu espanco. Quero que ela prove. Tentar me lacrar, me envergonhar, por que isso? Não estou entendendo. Por que isso? E você não tem como provar isso. Você não tem como provar isso", respondeu.