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Polícia descobre esquema de locação fraudulenta de veículos com prejuízo de quase R$ 900 mil na Bahia

Investigações apontam uso de documentos de terceiros, retenção de carros alugados e exigência de dinheiro para devolução

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2026 às 11:33

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, desarticulou na tarde da terça-feira (28) um esquema criminoso ligado à locação irregular de veículos, com casos de apropriação indébita, suspeita de extorsão e adulteração de sinais identificadores de automóveis.

Segundo as investigações, diversos carros foram alugados utilizando documentos de terceiros, conhecidos como “laranjas”, e não retornaram às locadoras. O prejuízo estimado com a retenção dos veículos chega a R$ 892 mil. Parte dos automóveis ainda teria tido o sistema de rastreamento por GPS adulterado e sido deslocada para os municípios de Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

A ocorrência começou a ser apurada após sete vítimas procurarem simultaneamente a unidade policial. Elas relataram que dois ex-colegas de trabalho pediram seus dados pessoais sob a justificativa de que precisavam alugar veículos, alegando que estavam com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Enquanto o boletim de ocorrência era registrado, uma das vítimas recebeu contato de um dos suspeitos, que passou a exigir pagamento em dinheiro para devolver um dos automóveis.

Com base nas informações, os policiais realizaram diligências e conseguiram prender em flagrante um dos investigados no bairro SIM. Ele estava com dois veículos, tentou fugir, mas foi detido.

O suspeito, de 23 anos, foi autuado em flagrante por extorsão, apropriação indébita e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, já que um dos carros estava sem placas. Além disso, ele portava a chave de outro automóvel ligado ao esquema.

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Outro investigado também foi localizado e conduzido à delegacia. Após ser ouvido formalmente, ele foi liberado por não estar em situação de flagrante, mas segue respondendo ao inquérito.

As investigações continuam para localizar os demais veículos envolvidos e identificar a possível participação de outros integrantes no esquema criminoso.

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