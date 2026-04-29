CRIME

Polícia descobre esquema de locação fraudulenta de veículos com prejuízo de quase R$ 900 mil na Bahia

Investigações apontam uso de documentos de terceiros, retenção de carros alugados e exigência de dinheiro para devolução

Carol Neves

Publicado em 29 de abril de 2026 às 11:33

Polícia Civil Crédito: Divulgação

A Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana, desarticulou na tarde da terça-feira (28) um esquema criminoso ligado à locação irregular de veículos, com casos de apropriação indébita, suspeita de extorsão e adulteração de sinais identificadores de automóveis.

Segundo as investigações, diversos carros foram alugados utilizando documentos de terceiros, conhecidos como “laranjas”, e não retornaram às locadoras. O prejuízo estimado com a retenção dos veículos chega a R$ 892 mil. Parte dos automóveis ainda teria tido o sistema de rastreamento por GPS adulterado e sido deslocada para os municípios de Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista.

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A ocorrência começou a ser apurada após sete vítimas procurarem simultaneamente a unidade policial. Elas relataram que dois ex-colegas de trabalho pediram seus dados pessoais sob a justificativa de que precisavam alugar veículos, alegando que estavam com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida.

Enquanto o boletim de ocorrência era registrado, uma das vítimas recebeu contato de um dos suspeitos, que passou a exigir pagamento em dinheiro para devolver um dos automóveis.

Com base nas informações, os policiais realizaram diligências e conseguiram prender em flagrante um dos investigados no bairro SIM. Ele estava com dois veículos, tentou fugir, mas foi detido.

O suspeito, de 23 anos, foi autuado em flagrante por extorsão, apropriação indébita e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, já que um dos carros estava sem placas. Além disso, ele portava a chave de outro automóvel ligado ao esquema.

Outro investigado também foi localizado e conduzido à delegacia. Após ser ouvido formalmente, ele foi liberado por não estar em situação de flagrante, mas segue respondendo ao inquérito.