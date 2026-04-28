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Meia tonelada: Laboratório do crime organizado e desarticulado em Itapuã

Apreensão de 500 kg de drogas de alto valor é um dos maiores golpes logísticos contra o tráfico em Salvador este ano

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:50

Laboratório estava localizado em Salvador Crédito: Divulgação / Ascom-PCBA

Um laboratório profissional de refino de drogas foi desarticulado pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), nesta terça-feira (28), em uma residência no bairro de Itapuã, em Salvador. A operação resultou na apreensão de aproximadamente 500 quilos de entorpecentes, incluindo cocaína, drogas sintéticas e maconha do tipo skunk, de alto valor comercial.

No imóvel, os policiais encontraram uma estrutura completa para o processamento de substâncias, equipada com caldeirões industriais, balanças e diversos utensílios para o refino. Quatro homens foram presos em flagrante durante a ação, e um veículo utilizado para o transporte da carga também foi confiscado pelas autoridades.

O flagrante ocorreu após um trabalho de inteligência que monitorava uma denúncia sobre entrega de entorpecentes no endereço. A ofensiva é um desdobramento da Operação Zimmer, iniciada em dezembro de 2025, que busca asfixiar a logística e as finanças de organizações criminosas que atuam na capital baiana.

Os detidos foram autuados por tráfico e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça. Todo o material apreendido foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia, enquanto a Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros envolvidos na cadeia de distribuição.

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Tags:

Apreensão Prisão Drogas Maconha Cocaina

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