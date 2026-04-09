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Laboratório de drogas é desarticulado e mais de 1 tonelada de cocaína é apreendida na Bahia

Operação foi realizada na quarta-feira (8)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de abril de 2026 às 19:10

Laboratório de drogas é desarticulado na Bahia
Laboratório de drogas é desarticulado na Bahia Crédito: Divulgação

Um laboratório clandestino de refino de drogas foi localizado pela polícia no bairro Piranga II, na cidade baiana de Juazeiro, na quarta-feira (8). A estrutura voltada ao tráfico incluía três prensas hidráulicas, nove balanças de precisão, liquidificador industrial e materiais químicos, como soda cáustica.

Mais de uma tonelada de cocaína, fracionada em 21 sacos de 50 kg, 27 barras e 13 porções da droga e pasta base, além de quatro sacos de maconha foram apreendidos. A Polícia Militar ainda apreendeu um arsenal de munições com mais de 300 cartuchos para fuzis e outros armamentos. 

O material apreendido foi apresentado à delegacia local. Segundo a polícia, a ação reforça a estratégia de integração das unidades da Polícia Militar da Bahia no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade no norte do estado. 

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