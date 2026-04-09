CÍVICO-SOCIAL

Ação vai oferecer consultas e exames gratuitos além de emissão da nova Carteira de Identidade neste sábado (11)

A iniciativa, realizada pelo Exército Brasileiro, através da 6ª Região Militar, começa às 9h; veja onde

Monique Lobo

Publicado em 9 de abril de 2026 às 19:24

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação

Serviços de saúde, de emissão da Carteira de Identidade Nacional entre outros serão oferecidos gratuitamente neste sábado (11), das 9h às 15h, no Parque da Cidade, em Salvador. A Ação Cívico-Social é realizada pelo Exército Brasileiro, por intermédio da 6ª Região Militar.

Na parte de saúde, o público vai ter acesso a consultas com clínico geral; médico da família, cardiologista, neurologista, ortopedista, pediatra e ginecologista. Além disso, serão ofertados exames como Raio-X do tórax, teste glicêmico e testagem rápida de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Também estará disponível a vacinação humana e animal.

Em um estande, dentistas vão orientar os público sobre saúde bucal e aplicar flúor em crianças, que também serão contempladas com campanhas educativas e recreação infantil. Além disso, um Odontomóvel vai realizar procedimentos dentários.

Mais serviços

A iniciativa não para por aí, a ação também vai contar com serviço de solicitação de emissão da Carteira de Identidade Nacional, através da parceria com o Departamento de Polícia Técnica.

Tem ainda um balcão cartorial e outros dois da Defensoria Pública da Bahia e do Tribunal de Justiça da Bahia com serviços de orientação em Direito da Família, como divórcio e pensão alimentícia. Além de outras demandas jurídicas em mais de 30 atendimentos ofertados como solicitação de Certidão de Nascimento; alistamento e regularização da situação militar; orientações do SAC do Empreendedor; inscrição no Programa Minha Casa, Minha Vida; atendimentos do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e Centro de Referência de Assistência Social (Cras); e educação para o trânsito.

Tem também doação de mudas e tratamento de estética e beleza. E que for ao local vai poder conferir uma exposição de materiais e equipamentos militares, apresentação de cães de guerra adestrados do 6º Batalhão de Polícia do Exército e a apresentação da Banda de Música da 6ª Região Militar.

A ação social conta com parceria da Prefeitura de Salvador, do Tribunal de Justiça da Bahia, da Corregedoria Geral do Fórum Extrajudicial da Bahia, do Tribunal Regional Eleitoral, do Departamento de Polícia Técnica da Bahia, da Fundação José Silveira, da Associação de Registradores de Pessoas Naturais da Bahia, da Neoenergia Coelba e da Defensoria Pública da Bahia.