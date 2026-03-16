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SAC Itinerante leva emissão da nova Carteira de Identidade para duas escolas de Salvador; veja quais

Ação acontece a partir desta terça-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:33

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Duas escolas em Salvador vão receber um atendimento especial e gratuito da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) de terça (17) a quinta-feira (19). A ação do SAC Itinerante faz parte do projeto Rolê Cidadão que busca atender à comunidade escolar devido à grande procura pelo documento.

O atendimento vai acontecer no Colégio São Daniel Comboni, em Sussuarana, e no Colégio Barros Barreto, em Paripe, no Subúrbio Ferroviário. O expediente será de 8h às 17h, por ordem de chegada, e a cota diária em cada escola será de 150 atendimentos, totalizando 900 senhas disponibilizadas durante o período.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
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Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Menores de 16 anos precisam estar acompanhados pelo pai ou mãe. “É mais um avanço importante da Rede SAC na ampliação da oferta da emissão da CIN pela Bahia”, ressalta a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios. Desde a implantação, em julho de 2024, a Rede SAC já realizou mais de 3 milhões de atendimentos da Carteira de Identidade Nacional na Bahia.

Prazo para mudança

A CIN só será obrigatória a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Portanto, há um prazo relativamente extenso para que todos possam ir aos postos SAC sem correria. O RG (modelo antigo) tem validade em todo o Brasil até fevereiro de 2032.

A Carteira de Identidade Nacional é um documento novo, portanto sua primeira via tem a garantia de gratuidade em qualquer tempo.

A primeira via da CIN tem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos: ou de nascimento ou de estado civil atualizada.

É possível também incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

Tem também a inclusão do nome social a pedido do próprio cidadão. Caso haja mudança de nome na certidão de nascimento fica valendo apenas este novo registro. A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.

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Tags:

Escolas Salvador Gratuito Sac

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