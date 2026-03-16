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SAC Itinerante leva emissão da nova Carteira de Identidade para duas escolas de Salvador; veja quais

Ação acontece a partir desta terça-feira (17)

Monique Lobo

Publicado em 16 de março de 2026 às 19:33

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Duas escolas em Salvador vão receber um atendimento especial e gratuito da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) de terça (17) a quinta-feira (19). A ação do SAC Itinerante faz parte do projeto Rolê Cidadão que busca atender à comunidade escolar devido à grande procura pelo documento.

O atendimento vai acontecer no Colégio São Daniel Comboni, em Sussuarana, e no Colégio Barros Barreto, em Paripe, no Subúrbio Ferroviário. O expediente será de 8h às 17h, por ordem de chegada, e a cota diária em cada escola será de 150 atendimentos, totalizando 900 senhas disponibilizadas durante o período.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

Menores de 16 anos precisam estar acompanhados pelo pai ou mãe. “É mais um avanço importante da Rede SAC na ampliação da oferta da emissão da CIN pela Bahia”, ressalta a diretora Operacional do SAC, Nilza Rios. Desde a implantação, em julho de 2024, a Rede SAC já realizou mais de 3 milhões de atendimentos da Carteira de Identidade Nacional na Bahia.

Prazo para mudança

A CIN só será obrigatória a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Portanto, há um prazo relativamente extenso para que todos possam ir aos postos SAC sem correria. O RG (modelo antigo) tem validade em todo o Brasil até fevereiro de 2032.

A Carteira de Identidade Nacional é um documento novo, portanto sua primeira via tem a garantia de gratuidade em qualquer tempo.

A primeira via da CIN tem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos: ou de nascimento ou de estado civil atualizada.

É possível também incluir outros números de documentos como CNH, carteira de trabalho, título de eleitor e certificado militar. Além disso, podem ser adicionadas também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.