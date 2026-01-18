IDENTIFICAÇÃO

RG inválido: veja o que acontece com quem não fizer a nova carteira de identidade

Prazo final para mudança é em 2032; entenda quais os prejuízos para quem não atualizar o documento

Monique Lobo

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 17:01

Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

Apesar do prazo ser longo, tem sempre quem deixe pra última hora e não consiga fazer a mudança a tempo. E se isso acontecer, quais os prejuízos de quem não fizer a CNI?

Quem não fizer a mudança vai perder a validade do documento de identificação. Isso porque, o RG não será mais aceito.

Na prática, isso significa a recusa para:

Abrir conta em banco;

Atualizar cadastros em empresas;

Assinar contratos;

Embarcar em voos, sejam nacionais ou internacionais, inclusie para países do Mercosul;

Participar de concursos;

Prestar vestibular;

Acessar prédios públicos;

Votar em situações específicas de identificação;

Fazer atos em catórios;

Solicitar aposentadorias e pensões.

Essas são alguns dos problemas que aqueles que não fizerem a nova CNI podem encarar após o prazo. Não há, no entanto, uma penalidade legal para quem não fizer. Nem tampouco, um prazo máximo para que seja feito o novo documento de identificação.

Como fazer a nova Carteira de Identidade Nacional?

A emissão da primeira via impressa em papel é gratuita, mas o modelo em cartão tem custo definido por estado. Na Bahia, ela é emitida pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC).

Para obter a CNI é preciso, primeiro, solicitar o documento em um dos postos do SAC, seja através de agendamento ou de atendimento espontâneo, a depender da possibilidade de cada posto. É possível consultar os postos e fazer o agendamento através desse link.