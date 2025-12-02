Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nova Carteira de Identidade: como solicitar agendamento nos postos da Bahia

Solicitação para emitir novo documento é dividida em três etapas

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:39

Nova Carteira de Identidade Nacional
Nova Carteira de Identidade Nacional Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um documento que vai padronizar a forma como os brasileiros se identificam e deve substituir o Registro Civil (RG). Na Bahia, mais de 2,056 milhões de documentos foram emitidos em 15 meses. Mas, afinal, até quando os brasileiros podem emitir o documento?

De acordo com o governo federal, o antigo RG continuará válido até 2032, conforme o Decreto nº 10.977/2022. Ou seja, até lá, os brasileiros podem continuar usando a versão antiga da carteira de identidade. O CORREIO fez o passo a passo para retirar o novo documento. A solicitação é dividida em três etapas: o agendamento para fazer o documento em um posto SAC, o acompanhamento da emissão e, por fim, a retirada. Todo o processo da primeira emissão é gratuito.

Confira abaixo como agendar o atendimento: 

Veja como solicitar CIN

1° Acessar o ba.gov.br por Captura de tela
Buscar por OBTER 1ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN por Captura de tela
3º Clicar na primeira opção: solicitar documento por Captura de tela
4° Escolher posto para agendar o serviço, depois escolher data e hora por Captura de tela
Se conseguir agendar, o usuário só precisa ir na data até o posto com os documentos em mãos. Depois acompanhar a entrega e voltar ao local para pegar o documento. Os cidadãos, no entanto, têm reclamado da falta de datas para o serviço por Captura de tela
1 de 5
1° Acessar o ba.gov.br por Captura de tela

A partir do dia 24 de novembro, vinte e sete postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) passaram a atender 100% por ordem de chegada para emissão da Nova Carteira de Identidade (CIN). Seis estão localizados em Salvador e 21 no interior da Bahia.

Salvador

SAC COMERCIO

SAC LIBERDADE

SAC PAU DA LIMA

SAC PITUAÇU

SAC URUGUAI

SAC PERIPERI

Leia mais

Imagem - Benefícios sociais vão exigir nova carteira de identidade nacional; Entenda

Benefícios sociais vão exigir nova carteira de identidade nacional; Entenda

Imagem - Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Interior

ALAGOINHAS

BARREIRAS

BRUMADO

CONQUISTA I

CONQUISTA II

EUNÁPOLIS

FEIRA CENTRO I

FEIRA CENTRO II

GUANAMBI

ILHÉUS

IRECÊ

ITABUNA

JACOBINA

JEQUIÉ

JUAZEIRO

PAULO AFONSO

PORTO SEGURO

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

SENHOR DO BONFIM

TEIXEIRA DE FREITAS

VALENÇA

Tags:

Bahia Salvador

Mais recentes

Imagem - Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari

Trabalhadores protestam em frente à fábrica da BYD em Camaçari
Imagem - VÍDEO: cobradora é agredida por passageira em briga dentro de ônibus em Salvador

VÍDEO: cobradora é agredida por passageira em briga dentro de ônibus em Salvador
Imagem - Traficantes do CV presos por homicídios são filhos de vereadora Pataxó da Bahia

Traficantes do CV presos por homicídios são filhos de vereadora Pataxó da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - VÍDEO: cobradora é agredida por passageira em briga dentro de ônibus em Salvador
01

VÍDEO: cobradora é agredida por passageira em briga dentro de ônibus em Salvador

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
02

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil
03

BTV caiu? Nova fase de operação derruba serviços de TV box pirata no Brasil

Imagem - Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas
04

Morto por leoa em cela, Vaqueirinho é enterrado na presença de duas pessoas