Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo para tirar a Nova Carteira de Identidade

Decreto do governo federal estabelece prazo

  Millena Marques

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 12:07

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é um documento que vai padronizar a forma como os brasileiros se identificam e deve substituir o Registro Civil (RG). Na Bahia, mais de 2,056 milhões de documentos foram emitidos em 15 meses. Mas, afinal, até quando os brasileiros podem emitir o documento?

De acordo com o governo federal, o antigo RG continuará válido até 2032, conforme o Decreto nº 10.977/2022. Ou seja, até lá, os brasileiros podem continuar usando a versão antiga da carteira de identidade.

O secretário de Governo Digital do Ministério da Gestão, Rogério Mascarenhas, explica que esse padrão nacional, com o número do CPF como identificador único, válido em todo o país, torna o documento mais confiável e seguro.

“A gente eliminou os 27 números diferentes que as pessoas podiam ter no documento de identidade.” Segundo ele, a nova carteira é também a porta de entrada para serviços públicos e benefícios sociais. “É um instrumento importante que, além de reduzir fraudes, ajuda muito na simplificação do acesso do serviço público à população.”

A solicitação é dividida em três etapas: o agendamento para fazer o documento em um posto SAC, o acompanhamento da emissão e, por fim, a retirada. Todo o processo da primeira emissão é gratuito.

Veja como solicitar CIN

1° Acessar o ba.gov.br por Captura de tela
Buscar por OBTER 1ª VIA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - CIN por Captura de tela
3º Clicar na primeira opção: solicitar documento por Captura de tela
4° Escolher posto para agendar o serviço, depois escolher data e hora por Captura de tela
Se conseguir agendar, o usuário só precisa ir na data até o posto com os documentos em mãos. Depois acompanhar a entrega e voltar ao local para pegar o documento. Os cidadãos, no entanto, têm reclamado da falta de datas para o serviço por Captura de tela
1 de 5
1° Acessar o ba.gov.br por Captura de tela

