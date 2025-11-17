CIDADANIA

Cidade baiana recebe feira para emissão da nova carteira de identidade de graça

Ação é realizada nesta terça-feira (18)

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:37

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Nesta terça-feira (18), a cidade de Paulo Afonso, no Vale São-Franciscano da Bahia, recebe a Caravana dos Direitos Humanos, com atendimentos no Núcleo Territorial de Educação (NTE), das 9h às 16h. Dentre as instituições participantes, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) estará presente, oferecendo atendimento gratuito à população. Durante a ação, interessados também poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Com o auxílio do MP-BA na ação, iniciada nesta segunda-feira (17), os interessados poderão emitir segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, além de realizar exames de DNA gratuitos, reconhecimento de paternidade, acordos alimentícios e receber orientações diversas.

Além desses, serão oferecidos serviços como:

Emissão da Carteira de Identidade Nacional;

Emissão do Passe Livre;

Vacinação;



Atendimento odontológico;



Atendimento Médico;



Renegociação de dívidas;



Atendimento psicológico, social e jurídico para mulheres;

Entre outros.



Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) também estará presente realizando consultas processuais e fornecendo orientações jurídicas. O Procon vai atuar em demandas referentes à cobranças indevidas, produtos com vício, ofertas não cumpridas, renegociação de dívidas, cobranças elevadas e outros. A Secretaria de Relações Institucionais estará realizando cadastro do ID Jovem.