CRIME

Terceiro suspeito envolvido na morte de guarda municipal é preso em Camaçari

George Santos Viana, de 41 anos, foi morto no Mutirão de Abrantes

Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 14:06

Guarda municipal foi morto em Camaçari Crédito: Reprodução

O terceiro suspeito envolvido na morte do guarda municipal George Santos Viana, de 41 anos, foi preso neste domingo (11), no bairro de União, em Camaçari, na Grande Salvador.

O crime ocorreu em 6 de maio de 2025, no Mutirão de Abrantes, quando a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo ao sair de casa para se dirigir a uma padaria, no distrito de Catu de Abrantes. Após a ação, os autores fugiram do local.

Com esta prisão, os três suspeitos foram capturados no curso das investigações. O homem realizou os exames legais e permanece custodiado, à disposição da Justiça para cumprimento de mandado de prisão. O caso segue sob responsabilidade da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/ Camaçari).