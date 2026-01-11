Acesse sua conta
Terceiro suspeito envolvido na morte de guarda municipal é preso em Camaçari

George Santos Viana, de 41 anos, foi morto no Mutirão de Abrantes

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 14:06

Guarda municipal foi morto em Camaçari
Guarda municipal foi morto em Camaçari Crédito: Reprodução

O terceiro suspeito envolvido na morte do guarda municipal George Santos Viana, de 41 anos, foi preso neste domingo (11), no bairro de União, em Camaçari, na Grande Salvador.

O crime ocorreu em 6 de maio de 2025, no Mutirão de Abrantes, quando a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo ao sair de casa para se dirigir a uma padaria, no distrito de Catu de Abrantes. Após a ação, os autores fugiram do local.

Com esta prisão, os três suspeitos foram capturados no curso das investigações. O homem realizou os exames legais e permanece custodiado, à disposição da Justiça para cumprimento de mandado de prisão. O caso segue sob responsabilidade da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/ Camaçari).

A prisão ocorreu durante diligências realizadas por equipes do Setor de Investigação da 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes).

