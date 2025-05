VIOLÊNCIA

Guarda municipal é morto na Região Metropolitana de Salvador: 'Foi comprar pão'

George Santos Viana, de 41 anos, foi vítima de tiros

O guarda civil municipal de Salvador George Santos Viana, de 41 anos, morreu após ser vítima de disparos de arma de fogo no final da tarde de terça-feira (6). Ele saiu para comprar pão em Catu de Abrantes, em Camaçari, quando teria sido reconhecido pelos agressores. >

As informações foram compartilhadas pelo coronel Humberto Sturaro, diretor-geral da Guarda Civil Municipal (GCM), nas redes sociais. "Perdemos um grande irmão. George Viana, companheiro ímpar, foi comprar um pão no final da tarde, foi identificado com agente de segurança e executado na padaria", disse o diretor-geral. >