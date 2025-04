CRIME

Guarda municipal é preso suspeito de matar homem em Feira de Santana

Homicídio foi registrado na rua Georgina Erisman, no Centro da cidade

Um guarda civil municipal de Salvador foi preso, na manhã da última segunda-feira (14), suspeito de matar um homem em Feira de Santana. O episódio aconteceu na rua Georgina Erisman, no Centro da cidade, por volta das 9 horas. A Guarda Civil informou que o agente reagiu após entrar em luta corporal com a vítima. >

O guarda municipal, que não teve a identidade revelada, não estava em serviço no momento do crime e utilizou uma arma particular. Ele está à disposição da Justiça para passar por audiência de custódia. >