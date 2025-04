VIOLÊNCIA EXTREMA

Bandidos invadem casa e matam casal a tiros em Feira de Santana

Crime foi praticado por três homens, segundo a polícia

Policiais militares da 66ª Companhia Independente (CIPM/Feira de Santana) foram acionados pela noite, com a denúncia de disparos de arma de fogo na Rua São Marcos, onde ocorreu a exeução. No local, os militares já encontraram as duas vítimas sem sinais vitais. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para as medidas cabíveis. >