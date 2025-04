CRIME

Laboratório de drogas que abastecia 'central' do BDM é descoberto em Feira de Santana

Traficantes foram presos em central que produzia e distribuía cocaína para bairro onde há atuação do grupo

Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2025 às 10:17

Drogas, armas e munições foram apreendidas Crédito: Polícia Civil

Quatro traficantes da facção do Bonde do Maluco (BDM) foram presos na manhã desta quinta-feira (10), no bairro do Jardim Cruzeiro, em Salvador. Os quatro, que não tiveram a identidade revelada, foram localizados em um imóvel que funcionava como um laboratório de drogas onde se produzia a cocaína e que era usado como abastecimento do bairro da Rua Nova, central do grupo criminoso na cidade. >

A informação é confirmada por uma fonte policial com atuação na investigação que acabou nas prisões. “O laboratório ficava no bairro Jardim Cruzeiro, mas ele servia para abastecer o bairro Rua Nova, que é amplamente dominado pelo BDM. Nós tomamos conhecimento do funcionamento a cerca de 30 dias”, conta a fonte, explicando que a ação se deu de maneira rápida após as primeiras suspeitas. >

De acordo com a Polícia Civil, os quatro traficantes eram responsáveis por manter e gerir o laboratório. No local, foram apreendidas diversas porções de cocaína e maconha, além de diversos insumos químicos utilizados na produção e refino da cocaína. Uma pistola calibre 9 mm, duas prensas, uma máquina seladora e diversas balanças também foram apreendidas no imóvel. >

Drogas abasteciam bairro da Rua Nova Crédito: Polícia Civil

Ainda de acordo com fonte policial, apesar de serem responsáveis pela gestão da central de abastecimento da facção, nenhum dos presos têm status de liderança na organização criminosa. “O laboratório é ligado ao BDM e até então, as informações indicam que os presos integram o grupo, mas sem papel de liderança”, completa. >

A operação que desarticulou o laboratório foi feita por meio da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Feira Santana, unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). A ação foi rápida, sendo desenvolvida ao longo dos últimos 15 dias. >

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. As investigações seguem em andamento para a identificação de outras pessoas envolvidas na ação criminosa. >

“Este é o segundo laboratório desarticulado no espaço de 15 dias, reforçando o compromisso da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas e condutas afins”, destacou o diretor do Denarc, delegado Ernandes Reis Santos Júnior. >