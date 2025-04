CRIME

CV e PCC viram alvos de operação após movimentarem R$ 6 bilhões e criarem banco digital

Facções são investigadas pelo crime de lavagem de dinheiro

Wendel de Novais

Publicado em 10 de abril de 2025 às 08:13

Mandados são cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/TV Globo

O Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC), as duas maiores facções criminosas do país, viraram alvo de uma operação contra lavagem de dinheiro na manhã desta quinta-feira (10). De acordo com investigação integrada da Polícia Civil do Rio de Janeiro e de São Paulo, o esquema criminoso que envolve os dois grupos criminosos movimentou R$ 6 bilhões em 1 ano e até criou um banco digital para esconder o dinheiro proveniente da atuação no tráfico de drogas. >

Segundo o g1, a quadrilha ainda operava fintechs e contava com empresas que intermediavam o pagamento. As instituições não tinham, inclusive, autorização do Banco Central. O esquema criminoso ainda tinha empresas de fachada. >

Ao todo, 46 mandados de busca e apreensão no RJ e em SP e 22 empresas são investigadas no inquérito. Segundo informações iniciais, esta é a maior operação já realizada contra o CV.O dinheiro lavado pela facção carioca é usado para a compra de armas e drogas e financia as disputas por expansão territorial em comunidades da Zona Oeste do Rio. >