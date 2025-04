CRIME

Vandalismo e intimidação: Comando Vermelho faz ataque a provedora de internet

Facção exigia pagamentos para funcionamento da empresa

Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2025 às 10:02

Dois suspeitos foram flagrados invadindo empresa de internet Crédito: Reprodução

O Comando Vermelho (CV) ordenou mais um ataque contra uma empresa provedora de internet. Na ação, além de extorsão e ameaças contra empresários responsáveis, dois integrantes do grupo criminoso foram até a sede da provedora para tentar danificar e invadir o local. A ação foi flagrada por câmeras de segurança no bairro Tapabuá, na cidade de Caucaia, no Ceará, onde houve a ação criminosa. >

Após o vídeo circular nas redes sociais, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), prendeu em flagrante um homem, de 25 anos, suspeito de praticar extorsão e integrar o CV. A captura ocorreu no sábado, um dia após ação. O suspeito, que era procurado pelo ataque, estava com um mandado de prisão em aberto por integrar a facção carioca. >

Antes de chegar até a prisão, a polícia investigava diversas ações do grupo criminosos contra a empresa de internet. “As ameaças envolviam a exigência de pagamentos a um grupo criminoso. No dia 4 de abril, o mesmo estabelecimento foi alvo de vandalismo durante a madrugada, em mais uma tentativa de intimidação”, informou a Polícia Civil do Ceará. >