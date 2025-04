CRIME

Indígena é baleado e morre durante ação de retomada de terra na Bahia

Caso foi registrado em uma fazenda do município de Prado

Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2025 às 09:28

João Celestino Lima Filho foi baleado na barriga Crédito: Reprodução

Um homem identificado como João Celestino Lima Filho, 50 anos, foi morto a tiros em uma fazenda do município de Prado, no extremo-sul da Bahia. João, que é indígena, fazia parte de um grupo com cerca de 20 homens que entraram na propriedade em uma ação de retomada de terra. No local, entretanto, dois homens que estavam no local atiraram no grupo e acabaram baleando a vítima em frente à sede da fazenda. >

Procurada, a Polícia CIvil da Bahia (PC) confirmou o caso e relatou que o indígena foi socorrido para o Hospital Estadual Costa das Baleias na sexta-feira (4), quando acabou baleado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no sábado. Ainda segundo a polícia, a Delegacia Territorial de Prado investiga o caso. Guias de local e necropsia foram expedidas e a unidade territorial realiza investigação para identificar a autoria e a motivação do crime, bem como esclarecer as circunstâncias da morte. >