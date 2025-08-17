Dono de barbearia e cliente são feridos durante ataque a tiros em Campinas de Pirajá

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 17 de agosto de 2025 às 19:38
Três pessoas ficaram feridas após um ataque a tiros em uma barbearia no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador. O caso foi registrado na tarde deste sábado (16). As vítimas foram conduzidas para o Hospital Geral do Estado (HGE).
De acordo com o registro da Polícia Civil, dois homens e uma mulher ficaram feridos durante a ação criminosa. Um dos homens é o proprietário do estabelecimento e o segundo é cliente que estava sendo atendido no momento.
Testemunhas informaram à polícia que os autores dos disparos chegaram ao local em um carro, mas não foi esclarecido pelas autoridades quem seria o alvo do ataque.
De acordo com informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), as vítimas deram entrada no HGE, onde receberam atendimento médico. Não há atualizações sobre o estado de saúde dos feridos.
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está apurando a autoria e motivação do crime. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado ou identificado.