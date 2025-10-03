ABUSO

Polícia prende homem de 48 anos suspeito de estuprar a própria filha adolescente

De acordo com a investigação, o crime teria acontecido quando a menina tinha 13 anos

Monique Lobo

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 20:10

Polícia encontrou o homem em uma lavoura de sisal Crédito: Divulgação/PCBA

Um homem de 48 anos foi preso preventivamente, na manhã de quinta-feira (2), por suspeita de abusar sexualmente da própria filha em 2016, na cidade de Araci, na região Nordeste do estado. Na época do crime, a vítima tinha apenas 13 anos.

O mandado de prisão foi expedido no dia 15 de agosto pela Vara de Jurisdição Plena de Araci, mas o homem se mudou para outra localidade e foi localizado trabalhando em uma lavoura de sisal. De acordo com a Polícia Civil, ele não reagiu à abordagem e foi conduzido à Delegacia Territorial de Araci.

A ação aconteceu durante a Operação “Chega de Abuso”, deflagrada pela Delegacia Territorial da cidade, vinculada à 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha).