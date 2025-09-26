VIOLÊNCIA

Professor de jiu-jitsu é preso em academia de Ondina acusado de estuprar três adolescentes

As vítimas são menores de 14 anos

Monique Lobo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:29

O homem foi detido por equipe da Dercca Crédito: Divulgação/PCBA

Um professor de jiu-jitsu de 43 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (26), em uma academia de artes marciais no bairro de Ondina onde dava aulas, em Salvador. Ele é suspeito de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

De acordo com Francisco Geraldo, delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), três crianças menores de 14 anos foram vítimas de estupro de vulnerável praticado pelo professor.

O homem, que não teve a identidade revelada, se aproveitava da sua função para praticar os abusos. As denúncias, que foram feitas pelos responsáveis das vítimas, incluem toques indevidos e tentativas de práticas sexuais mediante fraude, ocorridas dentro da academia de artes marciais.