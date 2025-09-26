Professor de jiu-jitsu é preso em academia de Ondina acusado de estuprar três adolescentes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:29
Um professor de jiu-jitsu de 43 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (26), em uma academia de artes marciais no bairro de Ondina onde dava aulas, em Salvador. Ele é suspeito de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes.
De acordo com Francisco Geraldo, delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), três crianças menores de 14 anos foram vítimas de estupro de vulnerável praticado pelo professor.
O homem, que não teve a identidade revelada, se aproveitava da sua função para praticar os abusos. As denúncias, que foram feitas pelos responsáveis das vítimas, incluem toques indevidos e tentativas de práticas sexuais mediante fraude, ocorridas dentro da academia de artes marciais.
O professor foi preso preventivamente através de um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Garantias de Salvador. "Para evitar que novas vítimas sejam objetos de novos crimes de estupro de vulnerável", acrescentou o delegado.