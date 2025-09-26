Acesse sua conta
Professor de jiu-jitsu é preso em academia de Ondina acusado de estuprar três adolescentes

As vítimas são menores de 14 anos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 18:29

Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca)
O homem foi detido por equipe da Dercca Crédito: Divulgação/PCBA

Um professor de jiu-jitsu de 43 anos foi preso na tarde desta sexta-feira (26), em uma academia de artes marciais no bairro de Ondina onde dava aulas, em Salvador. Ele é suspeito de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes.

De acordo com Francisco Geraldo, delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca), três crianças menores de 14 anos foram vítimas de estupro de vulnerável praticado pelo professor.

O homem, que não teve a identidade revelada, se aproveitava da sua função para praticar os abusos. As denúncias, que foram feitas pelos responsáveis das vítimas, incluem toques indevidos e tentativas de práticas sexuais mediante fraude, ocorridas dentro da academia de artes marciais.

O professor foi preso preventivamente através de um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Garantias de Salvador. "Para evitar que novas vítimas sejam objetos de novos crimes de estupro de vulnerável", acrescentou o delegado.

