Saiba por que é importante desativar o Meta AI do WhatsApp

Descubra passos simples para minimizar distrações, reforçar a privacidade e reduzir o consumo do celular

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 07:02

Veja como reduzir a presença do Meta AI e manter sua privacidade no WhatsApp Crédito: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

A Meta AI no WhatsApp promete respostas rápidas, mas nem todos estão confortáveis com sua presença. Muitos usuários buscam formas de esconder o assistente sem afetar o funcionamento do app.

Segundo o jornal La Nacion, entre os motivos estão preocupações com a privacidade e erros nas respostas, que podem gerar informações imprecisas em tópicos sensíveis.

Além disso, a atividade constante da IA pode comprometer a bateria e o desempenho de celulares mais antigos, tornando o recurso ainda menos atrativo.

Privacidade e coleta de dados

O assistente funciona analisando padrões de conversa, gerando respostas personalizadas. Isso levanta preocupações sobre a criação de perfis digitais e possível invasão de privacidade.

Mesmo com garantias de segurança, muitos usuários preferem manter suas conversas livres de IA, evitando riscos desnecessários.

A confiança também é afetada pelos erros que a ferramenta pode cometer, reforçando a decisão de reduzir sua visibilidade no app.

Riscos e distrações

A Meta AI consome recursos do celular, aumentando o uso de bateria e prejudicando a performance. O problema se intensifica em dispositivos mais antigos, que já têm limitações naturais.

Também há risco de informações falsas ou fabricadas. Estudos apontam que a IA pode interagir de forma inadequada, apesar das medidas de segurança implementadas pela Meta.

Outro ponto relevante é a distração que o assistente gera, tornando mais difícil manter foco e estimular a curiosidade crítica dos usuários durante o uso do WhatsApp.

Garantias de segurança

Segundo o Meta AI, mensagens são criptografadas e confidenciais. O assistente não acessa outros chats nem o microfone do celular, garantindo que cada conversa seja independente.

"Meu objetivo é fornecer informações e assistência de forma segura e com privacidade", reforça a IA.

Mesmo com essas promessas, a decisão de reduzir a presença do assistente continua pessoal e depende do nível de conforto de cada usuário.

Passos para remover o chat da Meta AI

Embora não seja possível desinstalar completamente o recurso, é simples ocultar o chat do Meta AI. Abra a conversa, toque nos três pontos e selecione "Excluir conversa".

Após a ação, o contato deixa de aparecer na lista de bate-papos ativos, mas pode ser acessado novamente pela barra de pesquisa ou lista de contatos.