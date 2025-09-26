Saiba por que é importante desativar o Meta AI do WhatsApp

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 26 de setembro de 2025 às 07:02
A Meta AI no WhatsApp promete respostas rápidas, mas nem todos estão confortáveis com sua presença. Muitos usuários buscam formas de esconder o assistente sem afetar o funcionamento do app.
Segundo o jornal La Nacion, entre os motivos estão preocupações com a privacidade e erros nas respostas, que podem gerar informações imprecisas em tópicos sensíveis.
Além disso, a atividade constante da IA pode comprometer a bateria e o desempenho de celulares mais antigos, tornando o recurso ainda menos atrativo.
O assistente funciona analisando padrões de conversa, gerando respostas personalizadas. Isso levanta preocupações sobre a criação de perfis digitais e possível invasão de privacidade.
Mesmo com garantias de segurança, muitos usuários preferem manter suas conversas livres de IA, evitando riscos desnecessários.
A confiança também é afetada pelos erros que a ferramenta pode cometer, reforçando a decisão de reduzir sua visibilidade no app.
A Meta AI consome recursos do celular, aumentando o uso de bateria e prejudicando a performance. O problema se intensifica em dispositivos mais antigos, que já têm limitações naturais.
Também há risco de informações falsas ou fabricadas. Estudos apontam que a IA pode interagir de forma inadequada, apesar das medidas de segurança implementadas pela Meta.
Outro ponto relevante é a distração que o assistente gera, tornando mais difícil manter foco e estimular a curiosidade crítica dos usuários durante o uso do WhatsApp.
Segundo o Meta AI, mensagens são criptografadas e confidenciais. O assistente não acessa outros chats nem o microfone do celular, garantindo que cada conversa seja independente.
"Meu objetivo é fornecer informações e assistência de forma segura e com privacidade", reforça a IA.
Mesmo com essas promessas, a decisão de reduzir a presença do assistente continua pessoal e depende do nível de conforto de cada usuário.
Embora não seja possível desinstalar completamente o recurso, é simples ocultar o chat do Meta AI. Abra a conversa, toque nos três pontos e selecione "Excluir conversa".
Após a ação, o contato deixa de aparecer na lista de bate-papos ativos, mas pode ser acessado novamente pela barra de pesquisa ou lista de contatos.
Essa medida mantém o app mais limpo e funcional para quem prefere não ter a IA constantemente visível.