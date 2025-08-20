Veja como ouvir áudios no WhatsApp sem deixar rastro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:28
Muitos usuários do WhatsApp desejam manter discrição ao ouvir áudios recebidos, sem que o contato perceba.
É amplamente conhecido que o app possui a função de confirmação de leitura — os dois ticks azuis —, que pode ser desligada nas configurações. Esse recurso também se aplica a mensagens de voz.
Diante da demanda por privacidade, surgiram na internet métodos para escutar áudios sem gerar notificação. A seguir, apresentamos duas técnicas que funcionam tanto em celulares Android quanto iPhone (iOS).
Esta é a solução mais fácil. Basta enviar a mensagem de voz para seu próprio chat:
A alternativa mais popular é desligar a confirmação de leitura, evitando que o remetente saiba se você leu mensagens, ouviu áudios ou viu status.
Ambas as estratégias garantem mais privacidade e controle sobre sua experiência no aplicativo.