Veja como ouvir áudios no WhatsApp sem deixar rastro

Dicas práticas para escutar mensagens de voz no WhatsApp sem notificar o remetente

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:28

Muitos usuários do WhatsApp desejam manter discrição ao ouvir áudios recebidos, sem que o contato perceba.
Muitos usuários do WhatsApp desejam manter discrição ao ouvir áudios recebidos, sem que o contato perceba Crédito: Arquivo pessoal

Muitos usuários do WhatsApp desejam manter discrição ao ouvir áudios recebidos, sem que o contato perceba.

É amplamente conhecido que o app possui a função de confirmação de leitura — os dois ticks azuis —, que pode ser desligada nas configurações. Esse recurso também se aplica a mensagens de voz.

Celulares

Aparelho celular por Shutterstock
Telefone da Samsung por Shutterstock
Celular por Shutterstock
Celular por Shutterstock
1 de 4
Aparelho celular por Shutterstock

Diante da demanda por privacidade, surgiram na internet métodos para escutar áudios sem gerar notificação. A seguir, apresentamos duas técnicas que funcionam tanto em celulares Android quanto iPhone (iOS).

Método 1: Encaminhe o áudio para si mesmo

Esta é a solução mais fácil. Basta enviar a mensagem de voz para seu próprio chat:

  • Abra sua lista de contatos e cadastre seu próprio número como um novo contato;
  • No WhatsApp, encontre o áudio que deseja ouvir sem avisar o remetente;
  • No iPhone, mantenha o dedo pressionado sobre o áudio (sem tocar no play) e selecione "Encaminhar";
  • No Android, segure o áudio e clique no ícone de seta para encaminhar;
  • Por fim, envie o áudio para seu próprio chat e ouça sem preocupações.

Método 2: Desative os recibos de leitura

A alternativa mais popular é desligar a confirmação de leitura, evitando que o remetente saiba se você leu mensagens, ouviu áudios ou viu status.

  • Abra o WhatsApp;
  • No iPhone, vá em "Configurações" no canto inferior; no Android, toque nos três pontos no canto superior;
  • Acesse "Privacidade";
  • Desative a opção "Confirmação de leitura";
  • Pronto! Agora você pode ouvir os áudios livremente. Reative a função depois, se preferir.

Ambas as estratégias garantem mais privacidade e controle sobre sua experiência no aplicativo.

