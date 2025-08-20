TECNOLOGIA

Veja como ouvir áudios no WhatsApp sem deixar rastro

Dicas práticas para escutar mensagens de voz no WhatsApp sem notificar o remetente

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 16:28

Muitos usuários do WhatsApp desejam manter discrição ao ouvir áudios recebidos, sem que o contato perceba Crédito: Arquivo pessoal

É amplamente conhecido que o app possui a função de confirmação de leitura — os dois ticks azuis —, que pode ser desligada nas configurações. Esse recurso também se aplica a mensagens de voz.

Diante da demanda por privacidade, surgiram na internet métodos para escutar áudios sem gerar notificação. A seguir, apresentamos duas técnicas que funcionam tanto em celulares Android quanto iPhone (iOS).

Método 1: Encaminhe o áudio para si mesmo

Esta é a solução mais fácil. Basta enviar a mensagem de voz para seu próprio chat:

Abra sua lista de contatos e cadastre seu próprio número como um novo contato;

No WhatsApp, encontre o áudio que deseja ouvir sem avisar o remetente;

No iPhone, mantenha o dedo pressionado sobre o áudio (sem tocar no play) e selecione "Encaminhar";



No Android, segure o áudio e clique no ícone de seta para encaminhar;



Por fim, envie o áudio para seu próprio chat e ouça sem preocupações.



Método 2: Desative os recibos de leitura

A alternativa mais popular é desligar a confirmação de leitura, evitando que o remetente saiba se você leu mensagens, ouviu áudios ou viu status.

Abra o WhatsApp;

No iPhone, vá em "Configurações" no canto inferior; no Android, toque nos três pontos no canto superior;



Acesse "Privacidade";



Desative a opção "Confirmação de leitura";



Pronto! Agora você pode ouvir os áudios livremente. Reative a função depois, se preferir.

