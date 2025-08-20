WHATSAPP

Truque secreto mostra quantas pessoas bloquearam você no WhatsApp; descubra

Aprenda a interpretar os sinais e descubre se aquela pessoa quer falar com você ou não

Agência Correio

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 07:55

Diferenças entre bloqueio e ajustes de privacidade que podem confundir o usuário no aplicativo Crédito: Banco de imagens

Não é incomum desconfiar que alguém tenha bloqueado você no WhatsApp. Como a plataforma não envia avisos diretos, é preciso recorrer a indícios. Entre as alternativas disponíveis, a mais eficiente é o uso da lista de transmissão, que se encontra no menu de configurações ou no atalho da foto de perfil.

A partir dessa função, é possível realizar testes rápidos que revelam se houve ou não o bloqueio. O melhor é que todo o processo acontece dentro do app, sem necessidade de baixar ferramentas adicionais.

O valor de observar quem não tem foto

Quando um contato deixa de exibir imagem de perfil, isso pode indicar diferentes situações, mas em muitos casos está relacionado ao bloqueio. Por essa razão, o truque começa selecionando justamente esses contatos. Essa escolha torna o teste mais objetivo.

Ao criar a lista de transmissão com essas pessoas, você já tem um grupo reduzido para verificar. Esse detalhe agiliza a checagem e evita que seja necessário incluir todos os contatos sem distinção.

A análise dos indicadores de mensagem

O próximo passo é enviar uma mensagem e acompanhar os sinais exibidos pelo WhatsApp. Se a mensagem permanecer apenas como enviada e não avançar para entregue ou lida, é um indício bastante forte de que houve bloqueio.

Esse comportamento ocorre porque o aplicativo interrompe automaticamente a entrega de mensagens para quem bloqueou o contato. Assim, a ausência desses dois indicadores clássicos é considerada uma prova relevante.

Grupos como teste adicional

Se ainda houver dúvidas, é possível criar um grupo e tentar incluir o contato suspeito. A recusa do aplicativo em permitir essa ação reforça ainda mais a evidência de bloqueio. Esse comportamento é proposital, garantindo que uma pessoa bloqueada não consiga incluir quem a bloqueou em grupos.

Esse último passo é importante porque funciona como uma espécie de confirmação final. Se a mensagem já não havia sido entregue e a tentativa de inclusão também falhou, a suspeita se transforma em certeza.

Vantagens de um método oficial

Esse truque se diferencia por não recorrer a ferramentas externas, que muitas vezes trazem riscos como roubo de dados ou suspensão de conta. Utilizar apenas os recursos originais do WhatsApp garante total segurança durante o processo.