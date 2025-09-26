ASTROLOGIA

Tarot revela surpresas e desafios para os signos neste 26 de setembro

Cartas trazem alertas, inspirações e conselhos para enfrentar desafios e abrir novos caminhos

Giuliana Mancini

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 13:58

Tarot Crédito: Shutterstock

O Tarot revela mais do que simples previsões: ele traz sinais importantes sobre energias que cercam cada signo, apontando caminhos de crescimento, desafios a superar e oportunidades para aproveitar. Nesta sexta-feira (26), as cartas entregam mensagens que podem ajudar a clarear pensamentos, fortalecer decisões, melhorar relacionamentos e trazer inspiração para lidar com o dia com equilíbrio e confiança.

Tarot 1 de 14

Áries: A energia do Imperador traz liderança, disciplina e estrutura para os arianos. É dia de assumir responsabilidades, tomar decisões firmes e agir com determinação. No amor, coragem e clareza fortalecem vínculos. No trabalho, organização e estratégia abrem portas. Confiança e foco em objetivos de longo prazo serão o diferencial.

Touro: Guiados pela Sabedoria da Sacerdotisa, taurinos são convidados a ouvir a própria intuição. O momento pede reflexão e cautela antes de agir. Nos relacionamentos, empatia gera harmonia; no trabalho, paciência e análise cuidadosa rendem bons frutos. A carta reforça a importância do autoconhecimento e da conexão espiritual.

Gêmeos: O Mago traz criatividade e poder de realização. Geminianos têm o dia ideal para colocar ideias em prática e dar o primeiro passo em novos projetos. No amor, a comunicação será a chave para fortalecer laços. No trabalho, ousadia e estratégia abrem novas oportunidades. É hora de acreditar no próprio potencial.

Câncer: A Lua desperta a sensibilidade e a intuição dos cancerianos. É momento de ouvir os sentimentos e prestar atenção às entrelinhas. Nos relacionamentos, empatia aprofunda vínculos; no trabalho, confiar na intuição ajuda em decisões importantes. A carta sugere introspecção e equilíbrio emocional.

Veja as características dos signos 1 de 7

Leão: A luz do Sol ilumina os leoninos, trazendo vitalidade, clareza e sucesso. O dia favorece conquistas, reconhecimento e confiança em projetos pessoais e profissionais. No amor, generosidade e sinceridade fortalecem a relação. No trabalho, liderança e iniciativa destacam seu brilho.

Virgem: Virginianos recebem a energia do Hierofante, símbolo de sabedoria e tradição. O dia favorece aprendizado, conselhos valiosos e estruturação de projetos. Nos relacionamentos, respeito e compreensão criam harmonia; no trabalho, disciplina e ética trazem bons resultados. A carta pede reflexão sobre valores e escolhas.

Libra: A Justiça guia os librianos a decisões equilibradas e responsáveis. É um dia de clareza e verdade, em que conflitos podem ser resolvidos com ponderação. Nos relacionamentos, sinceridade fortalece os vínculos. No trabalho, ética e discernimento levam a conquistas sólidas.

Escorpião: Escorpianos vivem um ciclo de transformação com a carta da Morte. É hora de encerrar o que já não serve e abrir espaço para o novo. Nos relacionamentos, honestidade aprofunda laços; no trabalho, desapego e adaptação são caminhos para evolução. A mudança, mesmo desafiadora, é libertadora.

Sagitário: Sagitarianos entram em movimento com a Roda da Fortuna. Mudanças e oportunidades surgem, pedindo flexibilidade e visão estratégica. No amor, leveza traz harmonia; no trabalho, novas possibilidades podem abrir portas inesperadas. É hora de confiar no fluxo da vida.

Capricórnio: A carta do Diabo alerta capricornianos para padrões limitantes. O dia pede atenção a vícios, hábitos ou situações que aprisionam. Nos relacionamentos, diálogo evita conflitos; no trabalho, disciplina é a chave para superar obstáculos. A libertação começa com autoconhecimento.

Veja como é cada signo 1 de 4

Aquário: A Estrela renova a esperança dos aquarianos. É um dia de inspiração, fé e confiança no futuro. No amor, generosidade fortalece vínculos; no trabalho, ideias criativas e visão de longo prazo abrem oportunidades. A carta traz leveza e conexão com energias positivas.