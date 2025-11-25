SAÚDE

Aos 91 anos, Brigitte Bardot preocupa fãs ao ser internada novamente na França: 'Rezem por ela'

Ícone do cinema francês está hospitalizada há dez dias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 13:30

Briggite Bardot Crédito: Reprodução

A saúde de Brigitte Bardot voltou a preocupar fãs e admiradores no mundo todo. Aos 91 anos, a lendária atriz francesa está internada há cerca de dez dias, e sua equipe fez um apelo tocante nesta terça-feira, 25: “Rezem pela saúde dela”. O pedido foi divulgado nas redes sociais da artista e rapidamente mobilizou seguidores.

Segundo o comunicado, um grupo de fãs já havia organizado um encontro em Saint-Tropez, no sul da França. A reunião, marcada para as 18h no horário local, acontece ao lado da estátua que homenageia a atriz e pretende formar uma corrente de oração por sua recuperação.

A internação, confirmada pela assessoria após publicações dos jornais Var Martin e ICI Provence, marca a segunda passagem de Bardot pelo hospital em poucas semanas. Ela teria deixado sua casa em La Madrague para retornar ao Hospital Saint-Jean, o mesmo onde havia sido atendida no mês anterior.

Em outubro, Bardot passou por um procedimento cirúrgico considerado leve, segundo sua fundação. Apesar disso, a equipe classificou seu estado como “preocupante” à época. A atriz recebeu alta dias depois e seguiu em repouso, mas novas complicações exigiram o retorno imediato ao hospital.

Diante dos rumores que começaram a circular nas redes sociais, Bardot chegou a se manifestar no X (antigo Twitter) para desmentir notícias de que teria morrido. Em seu estilo direto, escreveu: “Estou bem e não pretendo jogar a toalha”.

Essa não é a primeira vez que a artista enfrenta episódios de saúde delicados. Em julho de 2023, ela recebeu atendimento médico em casa após apresentar dificuldades respiratórias durante uma onda de calor no sul da França.

Brigitte Bardot é, até hoje, um dos maiores símbolos da história do cinema francês. Nascida em Paris, em 1934, formou-se em balé clássico antes de ser descoberta pela indústria cinematográfica. Aos 15 anos, já estampava revistas como Elle e chamava atenção pela beleza marcante.

Sua estreia nas telas aconteceu em 1952, mas foi com “E Deus Criou a Mulher” (1956) que Bardot virou um fenômeno mundial. O filme, ousado para os padrões da época, provocou reações inflamadas, chegando a ser censurado em Hollywood, e impulsionou a atriz ao status de mito.

Descrita como “a mulher que inventou Saint-Tropez”, Bardot virou referência estética e comportamental, personificando uma nova liberdade feminina. Sua presença nas telas gerava filas nos cinemas e escândalos na mesma medida.

Ao longo de sua carreira, atuou em mais de 45 filmes, gravou cerca de 70 músicas e inspirou tendências que atravessam décadas, como o famoso decote “Bardot”, caído nos ombros.

LEIA MAIS SOBRE O CASO Aos 91 anos, Brigitte Bardot é internada em estado grave e passa por cirurgia na França

Brigitte Bardot 1 de 6

A vida pessoal da atriz sempre foi alvo das manchetes. Ela se casou quatro vezes, atualmente é casada com Bernard d’Ormale, desde 1992 e teve romances intensos com nomes como Sacha Distel e Warren Beatty. Seu único filho, Nicolas-Jacques, nasceu em 1960, mas a relação entre eles permaneceu distante por muitos anos.

Sincera até demais, Bardot chegou a dizer: “Nunca fui adulta o suficiente para ser mãe.”

Em 1973, no auge da carreira, surpreendeu o mundo ao abandonar o cinema. Desde então, dedicou-se integralmente à defesa dos animais, criando, em 1986, a Fundação Brigitte Bardot, uma das organizações mais atuantes na causa.

Apesar do trabalho humanitário, sua figura pública seguiu cercada de polêmicas, especialmente por declarações controversas e posicionamentos políticos.