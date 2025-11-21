FAMOSOS

Larissa Manoela presenteia Walcyr Carrasco com item de luxo e autor reage: 'Gratidão e ternura'

Autor mostrou presente de aniversário antecipado enviado pela atriz

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 17:45

Larissa Manoela e Walcyr Carrasco Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O aniversário de Walcyr Carrasco ainda nem chegou, mas as comemorações já começaram e em grande estilo. O autor de Êta Mundo Melhor! completa 74 anos no próximo dia 1ª de dezembro, mas ganhou um presente antecipado de ninguém menos que Larissa Manoela, intérprete de Estela na novela das 6.

A atriz enviou ao dramaturgo um porta-celular da grife italiana Prada, avaliado em R$ 9,6 mil no site oficial da marca. O mimo de luxo deixou Walcyr tão encantado que ele fez questão de gravar um vídeo mostrando o acessório e agradecendo publicamente.

“Amigos, vejam que bolsa linda a Larissa Manoela me mandou de aniversário. Muito obrigado, não só pelo presente, como pela gentileza e por lembrar de mim. Beijão!”, disse o escritor, exibindo o item com sorriso largo.

Larissa respondeu carinhosa nos comentários: “Com todo o amor para você. Use muitooooo!”

O gesto atencioso não passou despercebido pelos seguidores e por outros famosos, que aproveitaram o post para desejar felicidades ao autor. Eliana se adiantou e escreveu: “Feliz aniversário, amor e muita saúde”. O ator Matheus Rocha também deixou seu recado: “Feliz aniversário, meu amigo”.