Bomba em 'Êta Mundo Melhor!': segredo da fábrica deixa Sandra e Ernesto em alerta nesta sexta (21)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 16:00

Sandra (Flávia Alessandra) em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta sexta-feira (21) promete agitar o início da noite em 'Êta Mundo Melhor!'. O capítulo chega carregado de tensão, ciúmes, jogo duplo e uma revelação que pode mexer com o futuro de vários personagens. Se você gosta de ver trama embolando, prepare-se: hoje tem de tudo um pouco.

Logo no início, Ernesto volta a fazer o que sabe de melhor, atrapalhar a vida dos outros. Ele impede que Candinho se aproxime de Sandra, reacendendo ainda mais o clima de disputa e manipulação que cerca esse trio. Enquanto isso, Celso começa a estranhar as justificativas de Olga para circular pela fábrica, e esse faro apurado promete render descobertas.

O dancing também vira palco de emoções. O concurso tem início e Túlio dança com Estela, deixando Celso inquieto, o ciúme fala alto. E não é só ele que está mexido: Lúcio abre o coração para Margarida/Adamo, confessando que está apaixonado por Manoela. Só que Manoela, atenta, percebe a tristeza de Margarida e se solidariza com a amiga.



Enquanto isso, Olga decide soltar uma bomba: ela revela a Ernesto e Sandra que a fábrica ainda não recebeu o pagamento do seguro do incêndio. A informação vem como um alerta, e pode abrir caminho para novos conflitos.

No dancing, a disputa segue quente. Estela, Túlio, Tamires e Celso avançam para a final do concurso, prometendo uma apresentação acirrada. Em meio ao clima festivo, Quincas emociona Sônia, e Carmem faz uma previsão que abala Anabela. Para fechar a noite com charme, Dita solta a voz e canta para Candinho, garantindo um toque de leveza em meio a tantos conflitos.