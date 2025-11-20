Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após separação, Caio Blat surge em clima de romance com produtora em Salvador; conheça

Ator de 45 anos apareceu ao lado de Fabiana Comparato

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 20:00

Caio Blat e Fabiana Comparato
Caio Blat e Fabiana Comparato Crédito: Reprodução/Instagram

Se você achou que a vida amorosa de Caio Blat estava tranquila, pode repensar. O ator, de 45 anos, surgiu nesta quinta-feira (20) em clima mais do que carinhoso com a produtora cultural Fabiana Comparato, durante dias de descanso em Salvador.

Nos Stories, Caio repostou uma foto dos dois abraçados e ainda acrescentou emojis de coração. Logo depois, ele compartilhou outro registro: uma foto de Fabiana passeando por uma feira em Santo Antônio Além do Carmo. Mais discreto impossível… ou será que não?

Leia mais

Imagem - Palavra do Ano 2025 é revelada e o noivado de Taylor Swift ajudou a decidir; entenda

Palavra do Ano 2025 é revelada e o noivado de Taylor Swift ajudou a decidir; entenda

Imagem - Gary 'Mani' Mounfield, baixista do Stone Roses, morre aos 63 anos

Gary 'Mani' Mounfield, baixista do Stone Roses, morre aos 63 anos

Imagem - Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta quinta (20) para atrair prosperidade

Vai jogar na loteria? Números da sorte para cada signo nesta quinta (20) para atrair prosperidade

Para quem não lembra, os rumores de que os dois estariam vivendo um affair não começaram agora. Em julho, Caio e Fabiana foram flagrados trocando beijos e conversando ao pé do ouvido enquanto esperavam um carro de aplicativo. Desde então, o público já ficou com a pulga atrás da orelha.

Caio Blat e Fabiana Comparato

Caio Blat e Fabiana Comparato por Reprodução/Instagram
Caio Blat anuncia saída da Globo por Redes sociais
Caio Blat posta foto de Fabiana Comparato por Reprodução/Instagram
Preta Gil e Caio Blat por Reprodução
Caio Blat e Preta Gil foram namorados por Reprodução
Caio Blat e Fabiana Comparato por Reprodução/Instagram
Caio Blat e Luiza Arraes foram casados por sete anos por Reprodução
Caio Blat em “O Diabo na Rua no Meio do Redemunho” por Divulgação
Caio Blat por Divulgaçao
1 de 9
Caio Blat e Fabiana Comparato por Reprodução/Instagram

Caio não assume um relacionamento desde o fim da união de sete anos com a atriz Luisa Arraes, anunciada em outubro de 2024. Os dois tinham um relacionamento aberto e já falavam publicamente sobre a ausência de posse, a liberdade e o respeito que permitiam que ambos se relacionassem com outras pessoas. Mesmo vizinhos de porta, cada um mantinha sua casa, um arranjo que sempre chamou atenção.

E falando em "fila andou", Luisa também seguiu a vida. A atriz, de 31 anos, está namorando Chico Chico, filho da cantora Cássia Eller. O casal já tinha sido visto aos beijos em fevereiro de 2024 e voltou a ser clicado em setembro, durante um passeio de bicicleta na praia. Na época, ela ainda era vista como parceira de Caio, o que aumentou ainda mais os comentários.

Leia mais

Imagem - Madeira escura: saiba como usar essa tendência na arquitetura

Madeira escura: saiba como usar essa tendência na arquitetura

Imagem - Receitas com músculo: 4 pratos econômicos, práticos e nutritivos para o almoço

Receitas com músculo: 4 pratos econômicos, práticos e nutritivos para o almoço

Imagem - Sedentarismo é o novo cigarro: entenda como ele afeta o coração

Sedentarismo é o novo cigarro: entenda como ele afeta o coração

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Caio Blat é flagrado aos beijos com loira no Rio após fim de namoro com Luisa Arraes

'Ficava caído num canto', diz Caio Blat sobre término de relacionamento

Luisa Arraes é vista com filho de Cássia Eller após separar Caio Blat, diz jornal

Caio Blat diz que comentário de Marcelo Serrado sobre seu pênis foi 'desagradável e machista'

Caio Blat revela ser adepto ao ménage à trois com Luisa Arraes, sua esposa

Tags:

Salvador Romance Affair Caio Blat Ator Famosos

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Sem saber que Viviane é trans, Leonardo dá o primeiro beijo em farmacêutica em ‘Três Graças’

Sem saber que Viviane é trans, Leonardo dá o primeiro beijo em farmacêutica em ‘Três Graças’
Imagem - Esteja preparado: 4 tendências que vão ser indispensáveis no mundo dos negócios em 2026

Esteja preparado: 4 tendências que vão ser indispensáveis no mundo dos negócios em 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
01

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Imagem - Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)
02

Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
03

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Imagem - Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever
04

Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever