Após separação, Caio Blat surge em clima de romance com produtora em Salvador; conheça

Ator de 45 anos apareceu ao lado de Fabiana Comparato

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 20:00

Caio Blat e Fabiana Comparato Crédito: Reprodução/Instagram

Se você achou que a vida amorosa de Caio Blat estava tranquila, pode repensar. O ator, de 45 anos, surgiu nesta quinta-feira (20) em clima mais do que carinhoso com a produtora cultural Fabiana Comparato, durante dias de descanso em Salvador.

Nos Stories, Caio repostou uma foto dos dois abraçados e ainda acrescentou emojis de coração. Logo depois, ele compartilhou outro registro: uma foto de Fabiana passeando por uma feira em Santo Antônio Além do Carmo. Mais discreto impossível… ou será que não?

Para quem não lembra, os rumores de que os dois estariam vivendo um affair não começaram agora. Em julho, Caio e Fabiana foram flagrados trocando beijos e conversando ao pé do ouvido enquanto esperavam um carro de aplicativo. Desde então, o público já ficou com a pulga atrás da orelha.

Caio não assume um relacionamento desde o fim da união de sete anos com a atriz Luisa Arraes, anunciada em outubro de 2024. Os dois tinham um relacionamento aberto e já falavam publicamente sobre a ausência de posse, a liberdade e o respeito que permitiam que ambos se relacionassem com outras pessoas. Mesmo vizinhos de porta, cada um mantinha sua casa, um arranjo que sempre chamou atenção.