Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Palavra do Ano 2025 é revelada e o noivado de Taylor Swift ajudou a decidir; entenda

Adjetivo virou a palavra do ano após reação massiva ao noivado de Taylor Swift e Travis Kelce

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 18:24

Palavra do Ano 2025 é revelada e o noivado de Taylor Swift ajudou a decidir Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Marcos Santos/USP Imagens

A escolha da palavra do ano quase sempre reflete o clima cultural do momento e em 2025 não foi diferente. O Dicionário de Cambridge anunciou que o termo eleito para representar o ano é 'parassocial', um adjetivo que ganhou força após o anúncio do noivado de Taylor Swift com o astro da NFL Travis Kelce.

Se você acompanhou minimamente as redes sociais naquele período, deve lembrar do turbilhão emocional que tomou conta dos fãs: milhares de swifties correram para pesquisar o termo para tentar entender por que a notícia parecia tão pessoal, como se uma amiga próxima estivesse se casando.

Leia mais

Imagem - Live-action de Moana desagrada fãs antes mesmo da estreia e o motivo surpreende

Live-action de Moana desagrada fãs antes mesmo da estreia e o motivo surpreende

Imagem - Quem é Manu Cit? Influencer vira assunto após suposta traição do noivo e vídeo viraliza

Quem é Manu Cit? Influencer vira assunto após suposta traição do noivo e vídeo viraliza

Imagem - Instagram desativa conta com 1 milhão de seguidores do Chavoso da USP; entenda o caso

Instagram desativa conta com 1 milhão de seguidores do Chavoso da USP; entenda o caso

  • Por que 'parassocial'?

Segundo Cambridge, a escolha foi motivada pelo aumento vertiginoso das buscas pelo termo e pelo impacto que as relações entre público e celebridades, ou até inteligência artificial, têm no mundo atual.

'Parassocial' descreve a sensação de conexão profunda com alguém que você não conhece, como um artista, um personagem fictício ou até um chatbot. Apesar de o termo existir há cerca de 70 anos, seu uso explodiu recentemente.

O gerente do programa lexical do Dicionário, Colin McIntosh, explicou que milhões de pessoas já vivem relações assim diariamente e que o site da instituição registrou picos de pesquisa após o noivado de Swift e Kelce viralizar, acumulando mais de 40 milhões de interações só no Instagram.

Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, e Taylor Swift por Reprodução
1 de 8
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram

  • Swifties e o sentimento de 'amizade'

Nas redes, fãs da cantora compartilharam relatos emocionados ao receberem a novidade, muitos descrevendo a sensação como a de comemorar o casamento de uma grande amiga. Esse tipo de reação, tão intensa quanto unilateral, resume perfeitamente o conceito de relação parassocial.

Apesar de natural em muitos casos, especialistas lembram que o fenômeno pode ter um lado complicado. A professora de psicologia social de Cambridge, Simone Schnall, alerta que a intensidade dessas conexões, especialmente com influenciadores, pode criar expectativas irreais: “É uma relação completamente unilateral, mas que muitas vezes é vivida como se fosse recíproca”, afirmou.

  • E tem mais: outra palavra do ano foi escolhida

Enquanto Cambridge destacava 'parassocial', o Dicionário Collins revelou seu próprio termo vencedor: 'vibe coding'.

Mansão de R$ 97 milhões que pode ser o novo lar de Taylor Swift e Travis Kelce

Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Taylor Swift e Travis Kelce em festa de casamento por Reprodução/Instagram
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, e Taylor Swift por Reprodução
Taylor Swift e Travis Kelce se interessam por mansão de R$ 97 milhões após noivado por Divulgação/MSL Now
1 de 17
Taylor Swift e Travis Kelce por Reprodução/Instagram

O conceito, criado em 2025 pelo especialista em IA Andrej Karpathy, descreve uma forma intuitiva de programar em que o usuário dá instruções em linguagem natural e a inteligência artificial transforma tudo em código.

Em outras palavras, é como dizer para uma ferramenta de IA: "crie um app que organize minhas refeições da semana" e ela simplesmente faz.

A expressão superou concorrentes como 'clanker' (pejorativo para IA), 'glaze' (bajulação exagerada) e 'aura farming'. Segundo Alex Beecroft, diretor-geral da Collins, o termo representa perfeitamente como a tecnologia está moldando a forma como falamos e pensamos.

As escolhas de 2025 deixam uma mensagem clara: este é um ano guiado pelo impacto das relações digitais, seja na forma como nos conectamos com celebridades ou na maneira como interagimos com a tecnologia.

Leia mais

Imagem - 7 dicas para mulheres que sonham em empreender

7 dicas para mulheres que sonham em empreender

Imagem - Maiores felinos do mundo: 8 curiosidades sobre os tigres

Maiores felinos do mundo: 8 curiosidades sobre os tigres

Imagem - 4 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de novembro

4 filmes incríveis que chegam ao cinema nesta semana de novembro

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Taylor Swift retorna ao pop em 'The Life of a Showgirl', seu 12º álbum de estúdio; confira

Taylor Swift e Travis Kelce miram mansão de R$ 97 milhões após noivado; veja fotos

Taylor Swift e Travis Kelce: entenda por que os dois signos combinam tanto no amor

Quem é Travis Kelce? Saiba tudo sobre o astro da NFL que conquistou Taylor Swift

Taylor Swift está noiva! Cantora anuncia noivado com Travis Kelce

Tags:

Cantora Taylor Swift 2025 Inteligência Artificial

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - A mandioca é realmente tóxica? Veja os cuidados que você deve ter ao comer

A mandioca é realmente tóxica? Veja os cuidados que você deve ter ao comer
Imagem - Ana Paula Arósio se afastou da mãe e não compareceu nem mesmo ao enterro do pai: ‘Muita saudade’

Ana Paula Arósio se afastou da mãe e não compareceu nem mesmo ao enterro do pai: ‘Muita saudade’

MAIS LIDAS

Imagem - O dia de hoje (20 de novembro) promete estabilidade emocional e financeira para alguns signos; veja como aproveitar essa energia
01

O dia de hoje (20 de novembro) promete estabilidade emocional e financeira para alguns signos; veja como aproveitar essa energia

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim
02

Anjo da Guarda desta quinta-feira (20 de novembro) traz resposta direta pra 3 signos: a dúvida que te aflige tem uma resposta, e ela é sim

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
03

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Criança que morreu em incêndio em Praia do Forte é neta de dono do Boteco do França
04

Criança que morreu em incêndio em Praia do Forte é neta de dono do Boteco do França