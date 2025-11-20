VOCÊ SABIA?

Palavra do Ano 2025 é revelada e o noivado de Taylor Swift ajudou a decidir; entenda

Adjetivo virou a palavra do ano após reação massiva ao noivado de Taylor Swift e Travis Kelce

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 18:24

Palavra do Ano 2025 é revelada e o noivado de Taylor Swift ajudou a decidir Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Marcos Santos/USP Imagens

A escolha da palavra do ano quase sempre reflete o clima cultural do momento e em 2025 não foi diferente. O Dicionário de Cambridge anunciou que o termo eleito para representar o ano é 'parassocial', um adjetivo que ganhou força após o anúncio do noivado de Taylor Swift com o astro da NFL Travis Kelce.

Se você acompanhou minimamente as redes sociais naquele período, deve lembrar do turbilhão emocional que tomou conta dos fãs: milhares de swifties correram para pesquisar o termo para tentar entender por que a notícia parecia tão pessoal, como se uma amiga próxima estivesse se casando.

Por que 'parassocial'?

Segundo Cambridge, a escolha foi motivada pelo aumento vertiginoso das buscas pelo termo e pelo impacto que as relações entre público e celebridades, ou até inteligência artificial, têm no mundo atual.

'Parassocial' descreve a sensação de conexão profunda com alguém que você não conhece, como um artista, um personagem fictício ou até um chatbot. Apesar de o termo existir há cerca de 70 anos, seu uso explodiu recentemente.

O gerente do programa lexical do Dicionário, Colin McIntosh, explicou que milhões de pessoas já vivem relações assim diariamente e que o site da instituição registrou picos de pesquisa após o noivado de Swift e Kelce viralizar, acumulando mais de 40 milhões de interações só no Instagram.

Swifties e o sentimento de 'amizade'

Nas redes, fãs da cantora compartilharam relatos emocionados ao receberem a novidade, muitos descrevendo a sensação como a de comemorar o casamento de uma grande amiga. Esse tipo de reação, tão intensa quanto unilateral, resume perfeitamente o conceito de relação parassocial.

Apesar de natural em muitos casos, especialistas lembram que o fenômeno pode ter um lado complicado. A professora de psicologia social de Cambridge, Simone Schnall, alerta que a intensidade dessas conexões, especialmente com influenciadores, pode criar expectativas irreais: “É uma relação completamente unilateral, mas que muitas vezes é vivida como se fosse recíproca”, afirmou.

E tem mais: outra palavra do ano foi escolhida

Enquanto Cambridge destacava 'parassocial', o Dicionário Collins revelou seu próprio termo vencedor: 'vibe coding'.

O conceito, criado em 2025 pelo especialista em IA Andrej Karpathy, descreve uma forma intuitiva de programar em que o usuário dá instruções em linguagem natural e a inteligência artificial transforma tudo em código.

Em outras palavras, é como dizer para uma ferramenta de IA: "crie um app que organize minhas refeições da semana" e ela simplesmente faz.

A expressão superou concorrentes como 'clanker' (pejorativo para IA), 'glaze' (bajulação exagerada) e 'aura farming'. Segundo Alex Beecroft, diretor-geral da Collins, o termo representa perfeitamente como a tecnologia está moldando a forma como falamos e pensamos.