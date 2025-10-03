MÚSICA

Taylor Swift retorna ao pop em 'The Life of a Showgirl', seu 12º álbum de estúdio; confira

Disco traz parceria com Sabrina Carpenter, homenagem a George Michael e referências ao noivo Travis Kelce

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 11:43

Taylor Swift lança seu décimo segundo álbum The Life of a Showgirl" Crédito: Divulgação

A madrugada desta sexta-feira (03) marcou mais um momento histórico na carreira de Taylor Swift. A cantora norte-americana lançou oficialmente seu 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl (2025), que chegou às plataformas digitais já batendo recordes: mais de cinco milhões de pré-saves no Spotify, superando a marca que ela mesma havia estabelecido com The Tortured Poets Department (2024).

Composto por 12 faixas e 41 minutos de duração, o projeto marca o retorno de Swift ao pop, em parceria novamente com os produtores suecos Max Martin e Shellback. O resultado é um álbum dançante, com fortes influências de pop rock dos anos 2000, sem abandonar a maturidade conquistada ao longo da carreira.

Entre os destaques, estão a participação especial de Sabrina Carpenter na faixa-título, The Life of a Showgirl, e a interpolação da clássica Father Figure, de George Michael, na canção de mesmo nome. O álbum também traz referências culturais, como em Elizabeth Taylor, e faixas com tom mais pessoal e romântico, como Wish List, em que Swift canta sobre o desejo de construir uma família.

As letras, fiéis ao estilo repleto de mensagens ocultas, fazem menções diretas ao noivo Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs. Em The Fate of Ophelia, a artista compara o amado à salvação de seu coração, enquanto em Wood cita o podcast do atleta, New Heights.

O lançamento foi acompanhado de uma campanha de marketing robusta, com exibições especiais em cinemas de Nova York, easter eggs para os fãs e versões limitadas em vinil. Swift também anunciou o filme The Official Release Party of a Showgirl, que reúne bastidores do disco, vídeos com letras e o clipe de The Fate of Ophelia, primeiro single do projeto.

A recepção inicial da crítica foi dividida: enquanto o The Guardian avaliou que o álbum “não é tão bom quanto poderia ser”, a Variety destacou sua versatilidade e a Rolling Stone deu cinco estrelas, afirmando que a cantora “atinge todos os seus objetivos”.