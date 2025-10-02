Acesse sua conta
Rapper é retirado do Lollapalooza Brasil 2026 após ligação com morte de adolescente

Festival acontece em março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 16:22

D4vd e Celeste Rivas
Celeste Rivas e D4vd Crédito: Reprodução

O Lollapalooza Brasil 2026 anunciou a remoção de D4vd (David Anthony Burke) de sua programação oficial. O cantor, de 20 anos, estava escalado para se apresentar no festival que acontece em 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, mas foi cortado após novas informações virem à tona sobre a investigação de uma adolescente encontrada morta nos Estados Unidos.

A decisão dos organizadores ocorreu poucos dias depois da divulgação do lineup diário. D4vd é investigado pela polícia de Los Angeles desde 8 de setembro de 2025, quando o corpo de Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, foi localizado dentro de um carro registrado em nome do artista, em Hollywood.

Segundo as autoridades, o veículo ficou estacionado por semanas até ser rebocado, e o corpo foi descoberto no porta-malas dianteiro. O capitão Scot M. Williams declarou à revista People que a morte pode ter ocorrido várias semanas antes da localização do cadáver. A causa ainda não foi determinada, já que a autópsia não foi concluída.

Apesar da gravidade do caso, D4vd não foi formalmente acusado ou indiciado. Em nota, sua equipe afirma que ele está “cooperando integralmente com a investigação”, mesmo em meio à sua turnê. O cantor, no entanto, já teve apresentações internacionais canceladas e perdeu contratos de patrocínio com marcas como Crocs e Hollister. A cantora Kali Uchis também pediu a retirada de uma colaboração com ele das plataformas.

A mãe da adolescente relatou ao site TMZ que a filha namorava um jovem chamado “David” e destacou que ambos tinham a mesma tatuagem, a palavra “Shhh...” no dedo indicador.

Enquanto a polícia apura as circunstâncias da morte e a possível ligação do cantor, o Lollapalooza Brasil não informou se outro artista substituirá D4vd no lineup.

