Ex-Globo sofre preconceito por casar com diretor 26 anos mais velho: 'Pai entrando com a filha'

Atriz de 38 anos oficializou união em cerimônia intimista no Rio de Janeiro

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 17:23

Casamento de Adriana Birolli com Ivan Zettel
Casamento de Adriana Birolli com Ivan Zettel

Adriana Birolli, conhecida por papéis de destaque em novelas da Globo, oficializou sua união com o diretor Ivan Zettel em uma cerimônia intimista realizada na Casa do Alto, no Rio de Janeiro. O casamento, reservado apenas a familiares e amigos próximos, acabou repercutindo fortemente nas redes sociais após a atriz compartilhar registros da celebração.

Para o grande dia, Birolli escolheu um vestido assinado pelo stylist Dudu Farias em parceria com sua irmã, a estilista Letícia Birolli. Na legenda da publicação, a artista resumiu o momento especial em poucas palavras: “Hoje é dia de celebrar o amor.”

Colegas de profissão fizeram questão de parabenizar o casal. Alinne Moraes comentou: “Maravilhosa!”, enquanto Murilo Rosa destacou: “Tão feliz por vocês!!! Absolutamente sensacional.” Já Paloma Bernardi escreveu: “Ah, minha irmã! Meu coração está aí contigo! Que Deus abençoe essa nova jornada juntos!” 

Entretanto, a diferença de idade entre os dois - Adriana tem 38 anos e Ivan, 62 - virou alvo de comentários etaristas. Alguns internautas chegaram a questionar se o noivo seria pai da atriz. Frases como “parece o pai entrando com a filha” e “passei as fotos procurando o noivo” se multiplicaram nas publicações.

Apesar das críticas, muitos seguidores saíram em defesa do casal. “A publicação é sobre amor, não julgamento. Eles parecem felizes e isso é o que importa”, disse uma internauta. Outra completou: “Há uma linha muito fina entre sinceridade e desrespeito.”

Adriana Birolli e Ivan Zettel

Casamento de Adriana Birolli com Ivan Zettel
Adriana Birolli e seu marido, Ivan Zettel
Casamento de Adriana Birolli com Ivan Zettel
Casamento de Adriana Birolli com Ivan Zettel
Adriana Birolli e seu marido, Ivan Zettel
Casamento de Adriana Birolli com Ivan Zettel
Casamento de Adriana Birolli com Ivan Zettel
Adriana Birolli e seu marido, Ivan Zettel
Casamento de Adriana Birolli com Ivan Zettel
Adriana Birolli e seu marido, Ivan Zettel
Casamento de Adriana Birolli com Ivan Zettel
Adriana Birolli e seu marido, Ivan Zettel
Casamento de Adriana Birolli com Ivan Zettel
Adriana Birolli e seu marido, Ivan Zettel
Casamento de Adriana Birolli com Ivan Zettel
Adriana Birolli e seu marido, Ivan Zettel
Casamento de Adriana Birolli com Ivan Zettel

  Quem é Ivan Zettel

Ivan Zettel tem longa trajetória na televisão brasileira. Pai de duas filhas - Julia, editora de vídeo, e Clara, assistente artística -, ele começou na Globo em 1987, com Roda de Fogo, e participou de produções marcantes como Vale Tudo (1989), Anos Rebeldes (1992), O Cravo e a Rosa (2000) e A Padroeira (2002).

Em 2006, deixou a emissora e passou a atuar na Record TV, onde dirigiu diversas novelas e conheceu Adriana Birolli. O vínculo profissional se transformou em amizade, que evoluiu para um relacionamento e, agora, em casamento.

Adriana Birolli Ivan Zettel

