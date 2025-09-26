FONTE DA JUVENTUDE?

Aos 51 anos, Laura Pausini revela segredo inusitado para manter a pele jovem: 'Nunca fiz plástica'

Além de evitar o sol, cantora diz que vida amorosa tem impacto direto em sua aparência

Laura Pausini, hoje com 51 anos, abriu o jogo sobre seus cuidados com a aparência e surpreendeu ao revelar qual considera ser seu maior segredo de beleza. Em entrevista exclusiva à Quem, a cantora italiana disse que nunca recorreu a cirurgias plásticas no rosto e que o bem-estar emocional tem influência direta em sua pele.

“Minha dermatologista sempre elogia porque não gosto muito de sol. Desde pequena, não sou de ficar horas na praia. Admiro o mar, mas de dentro de um quarto com ar-condicionado”, contou a artista, que prefere preservar a pele dos danos causados pela exposição solar.

Casada há 20 anos com o músico e produtor Paolo Carta, Pausini acredita que a felicidade conjugal também faz diferença: “Gosto muito de fazer amor. Isso ajuda muito a pele, faz a gente sorrir. É uma revolução de felicidade”.

Apesar de valorizar a aparência natural, a cantora não descarta a possibilidade de, futuramente, recorrer a procedimentos estéticos. “Não gosto de envelhecer. Até agora não fiz nenhuma cirurgia, mas, se um dia eu olhar no espelho e sentir que preciso, vou fazer. Por enquanto, tenho sorte de estar com a pele boa por fazer amor”, brincou.

Além de falar sobre beleza, Laura comentou o lançamento de quatro versões da música Quem de Nós Dois, sucesso na voz de Ana Carolina no Brasil, em italiano, português, espanhol e francês. As faixas farão parte do álbum Io Canto 2, ainda em produção, que tem assinatura de seu marido.