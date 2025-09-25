Acesse sua conta
Emma Watson explica afastamento de sete anos do cinema: 'Destruidor de almas'

Atriz britânica é conhecida por interpretar Hermione Granger na saga Harry Potter

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10:01

Emma Watson também participou do live-action de 'Bela e a Fera'
Emma Watson também participou do live-action de 'Bela e a Fera' Crédito: Reprodução/Disney

Emma Watson, 35, revelou os motivos que a levaram a se afastar da carreira de atriz por sete anos, desde sua participação em "Adoráveis Mulheres" (2019), de Greta Gerwig. Em entrevista à revista Hollywood Authentic, a britânica descreveu o lado promocional do cinema como “desmoralizante” e “destruidor de almas”, afirmando que a experiência a levou a repensar suas prioridades profissionais.

A atriz, mundialmente conhecida por interpretar Hermione Granger na saga Harry Potter, explicou que o desgaste não vinha apenas das filmagens, mas também das exigências de divulgação e eventos de imprensa, que consumiam grande parte do seu tempo e energia, limitando sua dedicação à atuação.

“Vou ser honesta e direta: não sinto falta de vender coisas. Achei isso bastante desmoralizante, embora sinta falta de usar minhas habilidades de atuação e da arte em si”, disse Watson.

Durante o período longe das telas, Emma se dedicou a estudos de pós-graduação e a projetos pessoais, buscando equilíbrio emocional e bem-estar. “Estou talvez mais feliz e saudável do que nunca”, afirmou, destacando a importância de priorizar a família, amigos e sua vida pessoal após anos de intensa exposição profissional.

Apesar do hiato, Watson manteve sua carreira sólida, com trabalhos em filmes como Noé (2014), A Bela e a Fera (2017) e Adoráveis Mulheres (2019), além de aparições especiais no 20º aniversário de Harry Potter e na série Pickled, ambos em 2022. Em 2023, em entrevista ao Financial Times, a atriz já havia comentado que se sentia “enjaulada” pela profissão e que não estava plenamente feliz com o ritmo de sua carreira.

